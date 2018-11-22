Telegraph: MI6 пытается помешать Трампу рассекретить документы о «российском вмешательстве»

Лондон хочет не допустить публикации секретной информации о прослушивании советников Трампа, подозреваемых в связях с Москвой во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает Daily Telegraph. Причина заключается в том, что в этой информации содержатся доклады бывшего агента MI6 Кристофера Стила, что косвенно указывает на участие Великобритании в этом расследовании. Скандал может привести к ухудшению англо-американских отношений, что невыгодно королевству, особенно на фоне брексита.

Боссы MI6 втайне пытаются помешать Трампу опубликовать засекреченную информацию, связанную с расследованием вмешательства России в выборы в США, пишет Daily Telegraph. Великобритания предупреждает, что публикация запроса ФБР на прослушивание одного из бывших советников президента США может свести на нет собранные разведывательные данные. В ответ сторонники Трампа задаются вопросом, почему англичане выступают против прозрачности, и значит ли это, что им есть, что скрывать. Дело в том, что в запросе ФБР содержатся заметки Кристофера Стила, бывшего агента MI6, что объясняет беспокойство английской стороны.

Информация, о которой идёт речь, может пролить свет на то, был ли Лондон замешан в расследовании ФБР по поводу связей президентской кампании Трампа с Кремлём. Как сообщает издание, ни британские, ни американские разведывательные службы не желают её раскрытия. Тема оказалась настолько чувствительной с политической точки зрения, что сотрудникам британского посольства в США запретили обсуждать её с журналистами.

Подробности скандала заключаются в том, что в 2016 году ФБР подало запрос на «прослушку» Картера Пейджа, который тогда был советником по внешней политике в предвыборной кампании Трампа, сообщает Daily Telegraph. По мнению ведомства, российское правительство хотело завербовать Пейджа — в качестве обоснования ФБР сослалось на засекреченную информацию. В результате было получено разрешение на 90 дней наблюдения, в соответствии с «Актом о негласном наблюдении в целях внешней разведки» законодательства США.

Сторонники Трампа обвинили ФБР в том, что оно превысило полномочия и не соблюдало надлежащие процедуры. Сам Пейдж отрицает обвинения в том, что он иностранный агент на службе России. Кроме того, ещё один советник Трампа в ходе предвыборной кампании Джордж Пападопулос заявил, что был целью британской разведки и потребовал прозрачности.

Как напоминает издание, Пападопулос обвиняется в кооперации с Кремлём в ходе американской предвыборной кампании, однако сам он заявляет, что иностарнные разведки его «подставили», и британские шпионы «заманили его в Лондон, чтобы следить за ним». В беседе с Daily Telegraph Пападопулос сказал, что «британскому правительству предстоит многое объяснить. В их интересах соблюдать прозрачность. Почему британская разведка ополчилась на Трампа и его советников?»

Члены республиканской партии США хотят защитить президента и доказать, что расследование «российского дела» изначально не имело под собой юридического основания. Проблема может заключаться в том, что такая атака на Великобританию может ухудшить англо-американские отношения, что совершенно не нужно Лондону в свете выхода из ЕС.

Британская сторона, в частности, представители секретного поста прослушивания GCHQ и бывший премьер Тони Блэр отрицают участие разведок королевства в слежке за Трампом.