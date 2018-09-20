Fox News: «коррумпированные» спецслужбы США намерены помешать публикации документов «российского дела»

Несмотря на решение Дональда Трампа рассекретить некоторые материалы, связанные с «российским расследованием», бюрократы хотят помешать американцам ознакомиться с полным текстом документов, передаёт Fox News. При этом, как отмечает Том Фиттон из Judicial Watch, ФБР и Минюст руководствуются не заботой о национальной безопасности, а желанием скрыть от общественности свои злоупотребления.

Исполнительная власть служит исключительно президенту Соединённых Штатов. В этом-то весь смысл. На протяжении веков никто не оспаривал этот принцип: он прописан в конституции, и к тому же логичен. Президента избирают, а работающих на него бюрократов — нет. Их нельзя заменить. Но теперь, благодаря Трампу, бюрократы в этой стране решили снова побороться за господство.



Ранее на этой неделе президент распорядился рассекретить документы, связанные с «российским расследованием». Однако, по сообщениям СМИ, официальные лица в Минюсте, ФБР и Управлении директора Национальной разведки планируют пойти наперекор его распоряжениям и оставить часть информации в этих документах скрытой, что бы там ни говорил президент, то есть их босс.



Том Фиттон повидал немало документов с купюрами. Он президент Judicial Watch — организации, благодаря которой многое в этом деле стало достоянием общественности. И мы им признательны. Том, большое спасибо, что пришли!



ТОМ ФИТТОН, президент Judicial Watch: Спасибо, что пригласили.



Итак, левые утверждают… И самое замечательное здесь то, что в конце мы узнаем всю правду. Честно говоря, жду не дождусь, когда это случится. Но они утверждают, что публикация некоторых из этих документов поставит под угрозу наши разведывательные агентства и национальную безопасность Америки. Как по-вашему, это правда?



ТОМ ФИТТОН: Нет, неправда. Предыдущие публикации уже показали, что это неправда. Из запросов на ордер FISA, частично рассекреченных ранее благодаря личному вмешательству президента, видна коррупция. Они использовали это досье, полученное от национального комитета Демократической партии, чтобы обманом добиться от суда ордера на слежку…



И они пытались сделать так, чтобы оно оставалось секретным.



ТОМ ФИТТОН: Не только! Когда мы впервые к ним обратились, они отказались подтвердить или опровергнуть, что оно существует. На основании того, что оно может быть секретным.



Погодите! Они могут… Если я правильно понимаю закон, они могут оставить что-то засекреченным… Эти документы ведь принадлежат не им, а нам, американцам! Они могут оставить их засекреченными, только если их публикация поставила бы под угрозу безопасность страны, так? Но они оставили их (засекреченными. — ИноТВ), чтобы не дать разоблачить себя как коррупционеров. Я вас правильно понял?



ТОМ ФИТТОН: Это то, что вскрылось… Такие люди, как Девин Нунес и председатель юридического комитета (палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Боб Гудлатте, ознакомились с документами, которые президент хочет рассекретить. И они знают, что, с точки зрения нашей национальной безопасности, там нечего защищать. А СМИ, которые жалуются по поводу публикации этой информации, в рамках этого же самого скандала охотно включали в свои репортажи секретную информацию, которой и положено было быть засекреченной. Информацию, публикация которой могла нанести урон национальной безопасности, гражданам и союзникам…



Подождите. Вы говорите, что, когда журналисты говорят нам, что их работа — сделать так, чтобы у нас было меньше информации, чтобы мы меньше знали о действиях своего правительства, сами они в курсе этих делишек?



ТОМ ФИТТОН: Не только это. Они знают, что некоторые государственные служащие, вероятно, нарушили закон, сливая секретную информацию…



Итак, они лояльны бюрократам, а не своим зрителям и читателям? Вы это хотите сказать?



ТОМ ФИТТОН: Совершенно верно. Знаете, это гениальный ход президента — предоставить документы американской общественности в обход СМИ и в законном порядке, а не с помощью незаконных утечек информации, при которых секретная информация не защищена. Это традиционный вашингтонский способ.



Коротко. Вы так давно этим занимаетесь... Вы когда-нибудь видели, чтобы СМИ выступали на стороне секретности и против права общественности на информацию?



ТОМ ФИТТОН: Ну, в данном случае они поступили именно так. Всё дело в предубеждённости против Трампа, в желании навредить Трампу. Оставить эту информацию засекреченной нужно для того, чтобы президенту Трампу было труднее защищать себя от беззакония. И информации, связанной с ордерами FISA и текстовыми сообщениями… засекречивание самого существования ордеров FISA — всё это помогает «глубинному государству» уйти от ответственности за должностные преступления при администрации Обамы и при нынешней администрации.



Они настолько коррумпированы! Пресса настолько коррумпирована! Вот что это значит.



ТОМ ФИТТОН: Мы ждём документов. Всё, чего мы хотим, — это увидеть документы на законных основаниях. И президент проявил героизм, когда принял это решение.



Да! Они принадлежат нам, общественности. А не (бывшему директору ЦРУ. — ИноТВ) Джону Бреннану. Спасибо, Том.



ТОМ ФИТТОН: Всегда рад.



Дата выхода в эфир 19 сентября 2018 года.