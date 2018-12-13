Politico: в американском сенате на роль главной угрозы назначили Китай, а не Россию

Председатель юридического комитета сената США Чак Грассли заявил, что шумиха в американских СМИ вокруг российского вмешательства в выборы 2016 года затмила «враждебную» деятельность Китая, сообщает Politico. По словам, Грассли угроза для США со стороны Китая превосходит российскую.

Председатель юридического комитета сената США Чак Грассли заявил, что вмешательство России в американские выборы и пропаганда в социальных сетях затмили собой «более серьёзную угрозу» для США со стороны Китая, передаёт Politico.

В рамках состоявшегося во вторник слушания комитета, посвящённого шпионской деятельности Китая, Грассли отметил, американские СМИ игнорируют «усилия Китая, направленные на то, чтобы обогнать США и стать ведущей сверхдержавой во всех сферах общества».

Заседание проходит на фоне угрозы администрации президента США Дональда Трампа наказать Китай за кражу интеллектуальной собственности и роста напряжённости в связи с обвинениями в адрес финансового директора Huawei.

Politico подчёркивает, что Республиканской партии США свойственно указывать на Китай в качестве враждебного государства, для того чтобы «преуменьшить последствия российской кампании по вмешательству в выборы 2016 года».

Однако члены комитета, в том числе лидер, представленных там демократов Дайэнн Файнстайн, поддержали слова Грасли. Файнстайн назвала кражу интеллектуальной собственности Китаем «самой насущной проблемой в сферах экономики и безопасности».

Кроме того, серьёзную обеспокоенность в США вызывает возросшая активность Китая в киберпространстве. Так, ведущий специалист Министерства внутренней безопасности США по кибербезопасности Крис Кребс назвал китайские кибератаки «одним из самых серьёзных стратегических рисков» для Соединённых Штатов, пишет Politico.