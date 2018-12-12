Hill: Россия и Китай уже могут противопоставить Западу «восточную антанту»

Хотя в отношениях между Москвой и Пекином немало трений, сегодня, можно сказать, их взаимные интересы перевешивают недоверие, утверждает обозреватель The Hill Джефф Хоун. И пусть Россия и Китай никогда не будут формальными союзниками вроде США и их товарищей по НАТО, свою «антанту», способную противостоять западным интересам, страны уже сформировали.

Возможно, России и Китаю не удастся построить столь организованный и формальный союз, как НАТО. Но по меркам XX столетия Москва с Пекином уже сформировали собственную «антанту» для противостояния западным интересам, пишет обозреватель The Hill Джефф Хоун.



В США и Европе преимущественно бытует мнение, что Россия и Китай не смогут создать постоянный союз, который бы просуществовал длительное время. Как объясняет автор, для этого попросту слишком много преград: «историческая взаимная враждебность», старые территориальные вопросы и даже столкновения на границе во второй половине XX века.



К историческим разногласиям можно прибавить «неминуемое соперничество» за влияние в Центральной Азии. Также стоит отметить, что Россия, будучи «более слабой державой», никогда не согласится состоять ни в одном союзе на ролях «младшего партнёра». В конце концов, в Организации стран Варшавского договора не было равных союзников — скорее это была группа более слабых государств, подчинённых гегемону СССР, напоминает Хоун.



Действительно, Россия и Китай, наверное, никогда не будут такими союзниками, как США и Великобритания, или все остальные члены НАТО. Но это не мешает Москве и Пекину заключать взаимовыгодные соглашения.



Если вспомнить Первую мировую войну, то следует обратить внимание, что альянс, «благодаря которому была сформирована основа для того, что, в конечном счёте, стало НАТО», назывался Антантой, что в переводе означает «сердечное согласие». Так и сейчас, если поставить на весы недоверие России и Китая друг к другу против их общих интересов, то становится ясно, что противостояния обеих стран с Западом может быть достаточно, чтобы преодолеть исторические трения.



Первое и, наверное, самое важное преимущество в сотрудничестве между Москвой и Пекином заключается в том, что ни одна из этих стран не представляет экзистенциальной угрозы для другой. Россия не собирается прививать Китаю свой государственный строй, и Китай не стремится делать то же самое в обратном направлении. Любая конкуренция здесь строится вокруг земли и ресурсов. Запад же продвигает свою идеологию и свой строй как единственно верные.



Во-вторых, хотя Китай и Россия имеют общую границу, она находится на внушительном расстоянии от политических центров обеих стран — в отличие от американских войск, которые базируются и в Прибалтике, и в Японии, и в Южной Корее, и могут легко нанести удар по главным экономическим районам Китая или наиболее населённой европейской части России.



Но даже здесь общие черты Москвы и Пекина не заканчиваются. Журналист подчёркивает, что обе страны — бывшие империи, которые считают себя жертвами в игре западных держав. Поэтому даже неудивительно, что Россия и Китай готовы сегодня совмещать свои усилия.



Но только ради чего? Какая у них цель? Неужто, как любят пугать всякие паникёры, завоевать США? Джефф Хоун уверен, что это не так. Обе страны — наследницы «самой жёсткой школы прагматизма», поэтому их цель — с помощью сотрудничества положить конец мировому господству Америки и заполучить себе сферы влияния, выгодные для собственного экономического роста и безопасности. Ни России, ни Китаю не нужно убирать США с мировой арены, но ослабление Вашингтона сулит многое обоим государствам.



Да, в российско-китайском сотрудничестве всё ещё есть немало «камней преткновения», особенно это касается Центральной Азии, которую Москва традиционно считает своим «задним двором» и на которую теперь положил глаз Китай со своим новым проектом «Один пояс — один путь». Но в этом же регионе можно наблюдать наиболее ощутимые плоды совместной работы Москвы и Пекина. Обеим странам выгодны развитие и стабильность региона.



Высокий уровень сотрудничества можно также наблюдать в военной сфере, потихоньку набирают обороты совместные экономические проекты. И хотя в отношениях между двумя странами напряжённость вряд ли полностью испарится в ближайшее время, их умение довериться, пусть и не соседу, но своим ощущениям, что общие интересы сегодня важнее, помогли набрать обороты новой «антанте». И пока США продолжают оказывать давление на Россию и Китай, они будут лишь толкать их ближе друг к другу. Возможно, пора уже задаваться вопросом не о том, смогут ли Москва и Пекин создать союз, а скорее о том, существует ли он уже и насколько сильным он может стать, уверен автор статьи.