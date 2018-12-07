Washington Post: Россия подрывает доминирующую роль США на Ближнем Востоке

США имеют огромное экономическое, военное и технологическое преимущество над Россией, однако всё чаще можно наблюдать, что именно Москва является той страной, которая улаживает проблемы на Ближнем Востоке. Как пишет The Washington Post, под руководством Владимира Путина Россия заполняет вакуум, возникший в результате утраты интереса администрации Обамы и непредсказуемости Трампа, и подрывает доминирующую роль США в регионе.

Спустя 30 лет, после того как распался Советский Союз, а США стали бесспорной сверхдержавой на Ближнем Востоке, сюда вернулась возрождающаяся Россия. Как пишет The Washington Post, под личным руководством Путина Россия заполняет вакуум, возникший в результате утраты интереса администрации Обамы и непредсказуемости Трампа, ставя под сомнение и подрывая доминирующую роль США в регионе.

Как пишет издание, Российские нефтепромышленники, торговцы оружием и финансисты объезжают весь регион — от Ливии до Персидского залива, заключая сделки на миллиарды долларов, возрождая старые связи и налаживая новые. И в центре всего этого — Путин, чей образ сильного, властного лидера близок авторитарным правителям региона в то время, когда растут сомнения относительно приверженности Вашингтона Ближнему Востоку.

Военное вмешательство России в Сирии в 2015 году стало, наверное, единственным шагом, который оказал Путину самую мощную поддержку, укрепив его имидж решительного и успешного лидера, который выполняет то, чего решил добиться. Благодаря этому Путин также оказался на стыке ближневосточных пересекающихся конфликтов, что усиливает влияние России далеко за пределами Сирии, в том числе в странах, заинтересованных в исходе войны, — таких противников, как Израиль и Иран, Катар и Саудовская Аравия, Сирия и Турция. Поэтому он часто ведет телефонные беседы с союзниками США, такими как Турция и Израиль.

Среди лидеров-союзников США, посетивших Москву в этом году, — король Саудовской Аравии Сальман, который в прошлом году оказал президенту Трампу пышный прием в Эр-Рияде, но затем для своего первого и пока единственного официального зарубежного визита выбрал не Вашингтон, а Москву. В апреле эмир Катара неожиданно прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиным накануне своего визита в Вашингтон, за что получил упрёк от администрации Трампа. В октябре, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси совершил свой четвёртый визит в Москву и также подписал соглашение о стратегическом партнёрстве.

Благодаря этим встречам Путин получает новые рычаги влияния — как раз тогда, когда США сокращают свои силы на Ближнем Востоке. Россия также налаживает более дружеские отношения с Ливаном и Ираком, являющимися союзниками США и получающими американскую военную помощь.

Как заключает издание, США по-прежнему имеют огромное экономическое, военное и технологическое преимущество над Россией, однако всё чаще можно наблюдать, что именно Россия является той страной, которая улаживает проблемы в регионе, охваченном кризисами и не уверенном в надежности Вашингтона.

«России удалось создать на Ближнем Востоке такое впечатление, что она более мощная, более способная и более значимая и подходящая, чем Соединённые Штаты. Дело не в том, какой мощью ты обладаешь. А в том, как ты её используешь. У Соединённых Штатов есть все эти войска и базы, а Россия имеет лишь часть этого. Но она использует свою мощь более эффективно», — прокомментировал ситуацию Риад Каваджи, возглавляющий Институт военного анализа стран Ближнего востока и Персидского залива.