«Важнее, чем терроризм» — бельгийский военачальник поделился с Paris Match своим взглядом на российскую угрозу

Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью Paris Match согласился, что российская угроза для Запада сегодня стоит острее, чем террористическая опасность. К такому выводу военный пришёл по итогам встречи представителей НАТО с неназванным советником Владимира Путина, где тема терроризма почти не обсуждалась, а Россия стала центральной темой обсуждения.

Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис, в ведомстве которого находятся участие Бельгии в любых военных кампаниях в мире, заявил, что поддерживает точку зрения главы Минобороны Великобритании о том, что Россия представляет сегодня «угрозу №1» для Запада и стоит в этом отношении впереди Исламского государства*.

Как рассказал бельгийский военачальник в интервью изданию Paris Match, на состоявшейся на прошлой неделе встрече представителей НАТО с советником Владимира Путина по политическим вопросам в Оборонном колледже НАТО в Риме тема терроризма почти не поднималась, Россия же, напротив, фигурировала во всех докладах.

При этом, как отметил Гиллис, в ходе встречи представитель России, имя которого не называется, «был в своём анализе абсолютно откровенен — до такой степени, что планы его страны стали совершенно понятны». По его словам, Россия намерена вновь утвердиться в качестве сверхдержавы на мировой арене и с этой целью отчасти разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, превращающемуся в «мировой гравитационный центр». Этим объясняется стремление Москвы сформировать экономические, политические и военные альянсы с такими странами, как Китай и Япония.

С другой стороны, «русские считают, что мы уже вступили в многополярный пост-американский мир и поэтому не приемлют отныне того, что они считают диктатом со стороны США», поясняет бельгийский военный. Кроме того, целью России является, по его мнению, «восстановление её влияния в местах, когда-то бывших буферными зонами у её границ».

В этой перспективе приоритетами России являются в первую очередь «стабильность и безопасность» — в особенности это касается безопасности границ, — а также «уважение», которого Москва намерена добиваться любой ценой. Как подчёркивает собеседник издания, речь об «уважении» велась на встрече с российским представителем в Риме неоднократно, в то время как экономическому развитию страны было отведено лишь «третье место» в обсуждении.

По утверждению Гиллиса, советник российского президента ясно дал понять, что «Россия прилагает усилия для подрыва единства Европейского Союза и НАТО с целью ослабить нас».

«Для достижения этой цели они (русские — ИноТВ) прибегают к тому, что мы на языке НАТО называем «гибридными методами», — делится с изданием военачальник, отмечая, что российская сторона предпочитает использовать термин «информационная война». В любом случае, по его словам, речь идёт о «классических военных методах», таких как шпионаж, политическое давление, дезинформация в социальных сетях, кибервмешательство и «манипуляция влиятельными политическими деятелями или интеллектуалами».

Что касается российского восприятия мира с военной и стратегической точки зрения, она видит себя окружённой «горячими точками» противостояния с Западом — в первую очередь с США, уверен бельгийский военный. Такими горячими точками для Москвы, на его взгляд, являются Сирия, Крым, страны Балтии и Калининград, Кавказ, Афганистан, а также приграничные регионы стран, бывших когда-то сателлитами СССР. «Намерение России сохранить и даже расширить свою сферу влияния твердо как никогда», —уверен Гиллис. Именно поэтому, на его взгляд, российский представитель категорически заявил участникам встречи насчёт Крыма: «Он наш, и мы его не отдадим!»

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



