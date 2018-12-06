Если Россия нападёт: в Daily Express оценили баланс сил на европейском театре военных действий

Британский таблоид Daily Express сравнил возможности вооружённых сил НАТО с российскими и пришёл к выводу, что в случае реального военного противостояния, не применяя ядерное оружие, Россия не сможет противостоять силам Североатлантического альянса. Отмечается, что Североатлантический альянс превосходит Россию по численности военнослужащих и единиц военно-воздушной техники.

Военные учения «Запад-2017» лишь подогрели опасения западных стран относительно возможности вторжения России в Восточную Европу, особенно после того, как глава государства Владимир Путин модернизировал армию, увеличив число добровольческих сил, танков и истребителей, пишет Daily Express.

В связи с этим британский таблоид решил сравнить возможности сил НАТО с российскими вооружёнными силами. По его оценке, Североатлантический альянс имеет преимущество над Россией в том, что касается личного состава армий. Так, силы блока насчитывают 2 млн человек, тогда как в распоряжении российской армии имеется всего 1 млн военнослужащих.

Вместе с тем НАТО превосходит Россию по количеству техники на вооружении военно-воздушных сил. В частности, альянс насчитывает 13 тыс. единиц, в то время как Россия всего 3 тыс. 914.

Однако Россия имеет неоспоримое преимущество на земле, так как в два раза превосходит НАТО по количеству танков, имея в своём распоряжении 20 тыс. единиц этих боевых машин.

Тем не менее Daily Express отмечает, что основные силы блока приходятся на США, а значит расположены на значительном от Европы расстоянии. Кроме того, лишь восемь из 29 стран НАТО выделяют на военные расходы оговоренные странами — членами альянса 2% ВВП или больше.

Наиболее уязвимыми странами в случае российского нападения издание называет Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Предполагается, что Россия через Белоруссию может напасть на страны Прибалтики, для того чтобы отрезать Польшу от европейских союзников. А если после этого страна откроет ракетный огонь по объектам НАТО в Германии, альянс не сможет мгновенно ответить на вторжение.

При этом без поддержки НАТО Эстония, Латвия и Литва не смогут долго противостоять России. Но как только подоспеют американские силы, Североатлантический альянс сможет провести «разрушительную» контратаку, которой Россия не сможет противостоять.

В таком случае последней придётся прибегнуть к использованию запасного плана — угрожать применением ядерного оружия. Однако в итоге претворение угрозы в жизнь не пойдёт на пользу ни одной из сторон.