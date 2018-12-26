Independent: не застрахован никто — в даркнете можно купить досье на любого

Краденные личные данные британцев можно купить в даркнете всего за £10, что даёт различным злоумышленникам все возможности для онлайн-мошенничества, пишет The Independent. Однако, как отмечают киберэксперты, самым страшным обстоятельством является не низкая цена на деликатную информацию, а размах проблемы, так как на торговых площадках даркнета своего покупателя ждут миллионы пакетов с личными данными пользователей.

Краденные личные данные британцев продаются в даркнет всего за £10, что даёт хакерам все возможности для того, чтобы заниматься онлайн-мошенничеством и хищением персональной информации, пишет The Independent.



На нескольких популярных чёрных рынках даркнета можно найти пакеты с личными данными, в которые обычно входят имя пользователя, его физический адрес, интернет-пароли, банковские данные и прочая важная персональная информация.



По словам экспертов в области безопасности, нелегальной торговле способствовала череда высокоуровневых взломов. Только в 2018 году данные сотен миллионов пользователей оказались под угрозой в результате успешных кибератак на такие компании как British Airways, Marriott hotels и Facebook.



Украденные данные оказываются в даркнете — скрытом сегменте интернета, доступном только пользователям со специальным программным обеспечением. В этом пространстве киберпреступники могут покупать и продавать любую информацию.



Один продавец, торгующий на одной популярной торговой площадке в тёмном интернете, выставлял данные британцев всего за £10 в биткоиновом эквиваленте — полуанонимной криптовалюте, которую обычно используют для проведения транзакций.



В частности, этот торговец предоставил пробник данных: имя, адрес, род деятельности, дату рождения, девичью фамилию и другую информацию о британке польского происхождения, ныне проживающей в Бристоле.



Аналитик Саймон Миглиано, специализирующийся на даркнете, считает, что подобные пакеты — это «ключ к онлайн-мошенничеству». По его словам, спрос на эти товары только растёт.



«Эта информация сама по себе может быть использована для открытия кредитных линий, в частности, кредитных карт и заёмов, которые затем киберпреступники забирают себе», — отметил он.



Кроме того, потенциальные хакеры могут скачивать в даркнете даже учебники, которые будут помогать им в совершении преступлений. Примером такой литературы является справочник «Как получить кредит» стоимость в £6, в котором присутствуют пошаговые инструкции о том, как можно взять заём с помощью украденных данных. Автор справочника утверждает, что его можно использовать по всему миру, а для применения полученных знаний на практике не требуется никаких «специальных умений».



Цены на личные данные могут варьироваться от продавца к продавцу. Наиболее ценной является информация о банковских счетах и других финансовых сервисах вроде PayPal. Однако, по мнению одного эксперта, проблема кроется не столько в низких ценах на данные подобного рода, сколько в масштабах этого явления.



«Обсуждение цен отвлекает от более широкой проблемы: данные выставляются на продажу, везде, всегда и зачастую за бесценок, — заявила исследовательница тёмного интернета Эмили Уилсон. — Нужно говорить о лёгкости, с которой мошенники используют эти данные и о том, что общественность мало или вообще не знает, сколько их данных оказалось на стороне».



Киберэксперты предупреждают: вопрос не в том, взломали ли вас, а в том, сколько раз это уже произошло, подчёркивает The Independent.



«К сожалению, в нашу эпоху никто не застрахован от кражи персональных данных, — констатирует исследователь Андрей Борисевич. — В своё время мы поняли опасность вирусов и разработали простые правила для минимизации риска; мы должны научиться соблюдать очень простые, но от того не менее эффективные правила кибергигиены».



Подобные правила предусматривают использование разных паролей для различных сайтов и приложений, использование двойной авторизации и подписку на различные сервисы мониторинга, уведомляющие о любых изменениях на кредитной линии.



«Нет никакого смысла беспокоиться, что ваши данные украдут и продадут в даркнете. Скорее всего, это уже произошло, — признаёт Миглиано. — Решение кроется в разумном поведении в интернете, минимизации рисков и быстрых действиях в случае, если что-то произошло. Чем скорее вы разберётесь со взломанными данными, тем легче и безболезненней будут для вас последствия».