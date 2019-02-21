Канцлер Австрии: в вопросе «Северного потока — 2» у Вены и Вашингтона разные интересы

В ходе переговоров в Вашингтоне глава Белого дома Дональд Трамп дал чётко понять, что США против строительства «Северного потока — 2», заявил в интервью телеканалу ORF канцлер Австрии Себастьян Курц. «Мы, однако, поддерживаем этот проект, поскольку мы заинтересованы в надёжном энергоснабжении», — подчеркнул глава австрийского правительства.

В ходе переговоров (с главой Белого дома Дональдом Трампом. — ИноТВ) вы, по всей видимости, также обсудили российско-немецкий газопровод «Северный поток». Соединённые Штаты хотят во что бы то ни стало помешать его строительству. Австрийский концерн OMV участвует в этом проекте. Президент США, в свою очередь, считает себя большим специалистом по заключению сделок. Сделал ли он какие-либо предложения, если Австрия выйдет из этого проекта?



СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Он не сделал никакого предложения. Напротив, он чётко дал понять, что Соединённые Штаты против этого проекта. Мы это и так знали. Мы, однако, поддерживаем этот проект, поскольку мы заинтересованы в надёжном энергоснабжении в Австрии. Мы хотим, чтобы в Австрии было больше газа для отопления, чтобы у австрийских предприятий был газ, который необходим им для производства. И, конечно же, для нас было бы плюсом, если бы, помимо России, были и другие поставщики. До тех пор, однако, пока их не будет больше, мы хотим по крайней мере иметь больше маршрутов поставок, по которым газ могли бы доставлять в Австрию. Именно поэтому нам и выгоден этот проект.



Наконец, внутри Европейского союза в некоторой степени также пришли к согласию по этому проекту, и мы продолжим его реализовывать. Мы не видим проблемы в том, чтобы покупать газ и у Соединённых Штатов. И тем не менее пока цена в России лучше, чем в США, Россия в этом вопросе останется для нас более привлекательным партнёром. И я считаю, что Трампу, как бывшему бизнесмену, не составит труда понять это. В этом вопросе у нас просто разные интересы, и сюрпризом это не стало.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2019 года.