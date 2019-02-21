Канцлер Австрии: в вопросе «Северного потока — 2» у Вены и Вашингтона разные интересы

В ходе переговоров в Вашингтоне глава Белого дома Дональд Трамп дал чётко понять, что США против строительства «Северного потока — 2», заявил в интервью телеканалу ORF канцлер Австрии Себастьян Курц. «Мы, однако, поддерживаем этот проект, поскольку мы заинтересованы в надёжном энергоснабжении», — подчеркнул глава австрийского правительства.
В ходе переговоров (с главой Белого дома Дональдом Трампом. — ИноТВ) вы, по всей видимости, также обсудили российско-немецкий газопровод «Северный поток». Соединённые Штаты хотят во что бы то ни стало помешать его строительству. Австрийский концерн OMV участвует в этом проекте. Президент США, в свою очередь, считает себя большим специалистом по заключению сделок. Сделал ли он какие-либо предложения, если Австрия выйдет из этого проекта?
СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии:Он не сделал никакого предложения. Напротив, он чётко дал понять, что Соединённые Штаты против этого проекта. Мы это и так знали. Мы, однако, поддерживаем этот проект, поскольку мы заинтересованы в надёжном энергоснабжении в Австрии. Мы хотим, чтобы в Австрии было больше газа для отопления, чтобы у австрийских предприятий был газ, который необходим им для производства. И, конечно же, для нас было бы плюсом, если бы, помимо России, были и другие поставщики. До тех пор, однако, пока их не будет больше, мы хотим по крайней мере иметь больше маршрутов поставок, по которым газ могли бы доставлять в Австрию. Именно поэтому нам и выгоден этот проект.
Наконец, внутри Европейского союза в некоторой степени также пришли к согласию по этому проекту, и мы продолжим его реализовывать. Мы не видим проблемы в том, чтобы покупать газ и у Соединённых Штатов. И тем не менее пока цена в России лучше, чем в США, Россия в этом вопросе останется для нас более привлекательным партнёром. И я считаю, что Трампу, как бывшему бизнесмену, не составит труда понять это. В этом вопросе у нас просто разные интересы, и сюрпризом это не стало.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.