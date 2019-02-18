Глава австрийского концерна OMV: претензии Украины и Польши к «Северному потоку — 2» надуманы

За критикой Украины и Польши в адрес «Северного потока — 2» скрывается желание сохранить транзитные поступления, заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine. Зеле отметил, что тот факт, что украинская монополия на транзит газа осталась в прошлом, является позитивным. Кроме того, он призвал не политизировать газовый рынок, что пытаются сделать не только восточноевропейские страны, но и США, продавливающие поставки в Европу своего СПГ.

Спор вокруг строящегося газопровода «Северный поток — 2» пошатнул доверие инвесторов и существенно навредил экономике Европы — такое мнение высказал глава австрийского нефтегазового концерна OMV в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. Издание напоминает, что OMV входит в число компаний, вложивших деньги в строительство «Северного потока — 2».

По мнению Зееле, критические высказывания Украины и Польши о том, что новый газопровод укрепит зависимость Европы от России, надуманы: за этой критикой скрывается экономический интерес в сохранении транзитных поступлений.

Frankfurter Allgemeine сообщает, что по «Северному потоку — 2» в Германию будет поставляться 110 млрд кубометров газа в год, что в два раза больше, чем на данный момент. Таким образом, на страны Восточной Европы будет давить невозможность установления слишком высоких цен за транзит газа. По словам Зеле, с точки зрения конкуренции это позитивный момент, потому что «времена украинской монополии прошли».

При этом, Украиной нельзя пренебрегать, подчёркивает Зеле, поскольку Европе, ввиду отказа от атомной энергии и угля, в долгосрочной перспективе потребуется куда больше газа — поэтому, в том числе и OMV будет заинтересована в том, чтобы использовать все транзитные маршруты, в том числе, идущие через Украину.

Зеле считает, что антироссийские санкции вряд ли будут сняты без прогресса Минских соглашений. При этом он отметил, что неверно по любому поводу раздувать страхи перед Россией. В энергетическом плане в отношениях с Москвой существует чёткий баланс: Европе нужен российский газ, а России деньги за его продажу. Кроме того, Москва уже 50 лет остаётся надёжным поставщиком голубого топлива. Также, по мнению Зеле, неприемлемо смешивать энергетическую политику с конфликтом на юго-востоке Украины.

«Мы, европейцы, за долгие годы так и не смогли найти для Украины замену транзитным доходам», — приводит издание слова главы OMV. По мнению Зеле, экономический вклад Европы в стабилизацию на Украине оказал ограниченное влияние ещё и потому, что там не произошло серьёзных подвижек в плане коррупции.

Кроме того, Зеле отметил, что политизация энергетического рынка производит ущерб не только в Восточной Европе: всё более настойчивый интерес американцев в экспорте своего СПГ лишь условно связан с помыслами о конкуренции. Сжиженному газу трудно соперничать с газом из Норвегии и России, к тому же, его поставки в Азию обещают куда большие прибыли. Именно поэтому, Европа редко была целью американских экспортёров: ввоз туда СПГ очень редко бывает выгоден. Контракты с американскими поставщиками всегда содержали пункты о том, что большая часть газа будет доставлена в Европу только лишь в том случае, если цены в Азии будут ниже.