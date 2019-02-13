Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: «Северный поток — 2» на финишной прямой — ЕС дал зелёный свет «замыслам» Москвы

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В Брюсселе решение вопроса о «Северном потоке — 2» вышло на финишную прямую, пишет Süddeutsche Zeitung. Страны — члены ЕС, Европейский парламент и Еврокомиссия хоть и пришли к предварительному соглашению о внесении поправок в Газовую директиву ЕС, это, однако, уже вряд ли помешает российскому государственному концерну «Газпром» «осуществить свой замысел», констатирует немецкое издание.
SZ: «Северный поток — 2» на финишной прямой — ЕС дал зелёный свет «замыслам» Москвы
Reuters

В Брюсселе решение вопроса о российском газопроводе «Северный поток — 2» вышло «на финишную прямую», пишет Süddeutsche Zeitung.

Страны — члены Евросоюза, Европейский парламент и Еврокомиссия пришли к соглашению о внесении поправок в Газовую директиву ЕС, поясняет немецкая газета.

«Таким образом, это предварительное соглашение дало зелёный свет газопроводу «Северный поток — 2», — констатирует Süddeutsche Zeitung. — Операторам нового трубопровода из России в Германию хоть и придётся выполнить ряд дополнительных предписаний, это, однако, уже вряд ли помешает российскому государственному концерну «Газпром» осуществить свой замысел».

Внести поправки в Газовую директиву ЕС с оглядкой на «Северный поток — 2» Европейская комиссия предложила ещё в 2017 году, напоминает издание.

Согласно новому соглашению, правила ЕС должны также распространяться на трубопроводы третьих стран. В частности, одна компания не может одновременно быть владельцем и оператором газопровода. Кроме того, операторы должны предоставлять конкурентам доступ к трубопроводам.

«Европейская комиссия осталась довольна принятым решением», — подчёркивает Süddeutsche Zeitung.

Формально предварительное соглашение ещё должны одобрить Европейский совет и Европарламент. «В этом случае изменение Газовой директивы Европейского союза будет делом решённым», — отмечает немецкая газета.

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