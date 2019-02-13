EurActiv: госсекретарь США пообещал сделать всё возможное, чтобы помешать «Северному потоку — 2»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделает всё, что в его силах, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Как пишет EurActiv, США считают, что этот газопровод несёт в себе риски для безопасности Европы, хоть и обещает экономическую выгоду.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделает всё, что в его силах, чтобы остановить воплощение в жизнь проекта газопровода «Северный поток — 2», который должен связать Россию и Германию. Таким образом, как пишет EurActiv, Помпео подчеркнул, что Вашингтон не согласен на этот проект.



По словам американского госсекретаря, этот трубопровод «принесёт деньги» России и при этом навредит Европе. «Хотя эта сделка, конечно, и имеет коммерческий аспект, она несёт также огромный риск для безопасности», — заявил Помпео во время совместной пресс-конференции с польским министром иностранных дел.



Как отмечает автор статьи, проект немецко-российского газопровода стал яблоком раздора между Трампом и Москвой, а также многими европейскими странами, например, Германией и Францией. «Думаю, что президент Трамп очень чётко высказался по поводу того, что США сделают всё, что в их силах, чтобы европейская безопасность была в энергетических решениях на первом месте», — приводит автор статьи слова Помпео.



«Мы разделяем точку зрения, что проект «Северный поток — 2» не способствует обеспечению энергетической безопасности Европы, мы считаем его неудачным проектом, даже вредным для энергетической безопасности континента», — вторит ему польский коллега Яцек Чапутович.



Майк Помпео отправился в турне по странам Центральной и Восточной Европы, чтобы противодействовать росту влияния России, которую обвиняют в том, что она использует энергетику как рычаг давления.



В особенности обеспокоена проектом «Северный поток — 2» Украина, поскольку она опасается, что из-за него она окажется исключена из транзита российского газа.



Тем временем замминистра энергетики США Дэн Бруйетт принимает участие в конференции по развитию сжиженного газа в Германии. Именно такое решение союзники предлагают для того, чтобы сократить зависимость от России. При этом американский президент Дональд Трамп прежде критиковал Германию за то, что она поддерживает «Северный поток — 2».



Также Помпео подчеркнул, как важно, чтобы Польша соблюдала права человека. По мнению представителей Европейского союза, недавние реформы польского правительства угрожают независимости правосудия в стране, пишет EurActiv.