Volksblatt: визит к эксцентричному Трампу — вызов для канцлера Австрии

Визит в Белый дом для Себастьяна Курца — настоящий вызов, несмотря на его большой опыт в мировой политике, пишет австрийская газета Volksblatt. Канцлеру Австрии предстоит иметь дело с эксцентричным и непредсказуемым американским президентом, а щекотливых тем найдётся немало, от таможенных пошлин и ядерного соглашения с Ираном до брексита и защиты климата. При этом в Европе будут тщательно следить за тем, не выбивается ли Австрия из общего ряда стран ЕС в диалоге с США по спорным вопросам.

В отличие от Дональда Трампа, который старше его более чем вдвое, австрийский канцлер Себастьян Курц в политике — стреляный воробей, пишет Volksblatt. В то время как американский президент дилетантом занял этот пост два года назад, не имея опыта, Курц вращается в руководящих политических кругах уже в четыре раза дольше, подсчитали в австрийской газете.

В эту среду Курцу представится возможность продемонстрировать своё мастерство во внешней политике. Аудиенция у американского президента в Белом доме — нечто особенное не только для главы правительства небольшого государства. В навыках для того, чтобы профессионально совладать с этим вызовом, у Курца недостатка нет, отмечает издание. С тех пор как он занял пост министра иностранных дел, он ещё ни разу не поскользнулся на гладком дипломатическом паркете. В большой политике международного уровня его принимают на равных.

Как сообщается в статье, между Австрией и США нет существенных двусторонних разногласий, а Вашингтон не придаёт Вене избыточной значимости, поэтому «вызов», который стоит перед Курцем, носит умеренный характер — по крайней мере, на первый взгляд.

Потому что в действительности канцлер Курц ходит по краю пропасти. Это связано, в первую очередь, с личностью принимающего, поясняет издание: «эксцентричный и непредсказуемый президент любит пренебрегать всеми правилами игры и традициями». Такое поведение хоронит всю склонность дипломатии заранее готовиться к подобным визитам, тщательно подбирать слова и сглаживать «политические мины» безобидными устойчивыми выражениями.

Курцу нужно быть готовым ко всему, отмечает Volksblatt. Спектр возможностей простирается от быстрого сокращения дистанции со стороны впечатлённого успешным молодым политиком президента или покровительственного жеманства лидера сверхдержавы, желающего создать у представителя меньшего государства иллюзию равенства, до открытых выпадов на почве расхождения во мнениях.

Список вопросов, по которым Австрия не особенно довольна решениями американской политики, весьма длинен — это и таможенные пошлины, и ядерное соглашение с Ираном, и защита климата, и брексит, и разоружение. Много общего Трамп и Курц тут не найдут, предсказывает австрийская газета. Скорее, они смогут поладить в вопросах миграционной политики, хотя «дубинка Трампа» Курцу вряд ли по душе. Особенно щекотливой темой могут стать отношения с Россией. Как напоминает издание, австрийский концерн OMV участвует в проекте газопровода «Северный поток — 2», выставляемый Вашингтоном в чёрном свете. Мнение Трампа по этому поводу нельзя назвать тайной, а нынешняя администрация американского президента не использует дипломатические формулировки, а открыто высказывает свои требования, подчёркивает австрийская газета.

Кроме того, дипломатические навыки Курца подвергнутся испытанию с точки зрения критических наблюдателей в Европе и особенно в Австрии. Некоторые только и ждут высказываний, которые смогут послужить доказательством утверждения, что Трамп и Курц — «братья по духу», пишет Volksblatt. Каждое слово канцлера будут тщательно взвешивать с точки зрения европейской политики и следить за тем, не выбивается ли Австрия из общего ряда стран ЕС в спорных вопросах с США. Более того, многие были бы рады посмотреть на то, как Курц оскандалится в Вашингтоне, полагает автор статьи. Но шансы на это невысоки, потому что на этот раз Трамп принимает в Белом доме не новичка, заключает Volksblatt.