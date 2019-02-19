Welt: из-за пошлин немецкие автомобили подорожают для американцев на $5 тысяч

Дональд Трамп непременно хочет ввести автомобильные пошлины, и у него есть 90 дней, чтобы это сделать, однако вопрос рано считать решённым, полагает корреспондент немецкого телеканала Welt. Покупатели, производители и продавцы в США противятся этой идее: автомобили из Германии тогда подорожают в среднем на $5 тыс., а машины американского производства — на $1800 — из-за того, что запчасти для них поставляются из Европы.

Наш корреспондент Штефан Шварцкопф находится в Вашингтоне. Он (Трамп. — ИноТВ) хочет их непременно — автомобильные пошлины — как и многое другое. Насколько точно известно, будут ли они введены в самом деле?

ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: В выходные он ещё раз сказал: «Я люблю пошлины». Соответственно, я полагаю, в определённой степени ясно, в какую сторону движется этот поезд. Теперь у него есть в общей сложности 90 дней, чтобы действительно принять решение и, наряду с этим, принять решение по поводу того, будут ли введены пошлины на автомобили, будут ли введены пошлины на запчасти, которые импортируются, будут ли введены пошлины только на автомобили из определённых стран и так далее. Это президенту на самом деле предстоит решить.

Однако сопротивление здесь, в стране, действительно огромное, потому что импортируемые автомобили — например, из Германии — подорожают в среднем на 5 тысяч долларов. Причём это произойдёт для тех, кто хочет приобрести автомобиль, но точно так же и автомобили, собранные здесь, то есть, американские автомобили, подорожают в среднем на 1800 долларов — потому что запчасти прибывают сюда из Германии, Франции, Италии. И это тоже не особенно обрадует потребителей — то есть, тех, кто покупает автомобиль. Соответственно, сопротивление велико, естественно, со стороны производителей — но также, разумеется, и со стороны продавцов, то есть, тех, кто продаёт автомобили. Поэтому лично я считаю, так сказать, что этот орешек ещё не расколот.

Спасибо, это был Штефан Шварцкопф в Вашингтоне.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2019 года.