Das Erste: Германия недоумевает, почему США сочли её автопром угрозой национальной безопасности

Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, намерение американского правительства ввести таможенные пошлины на импорт продукции европейского автопрома вызвало в Германии резкую критику. Немецкие концерны не понимают, каким образом они могут представлять угрозу для национальной безопасности США, производя автомобили на американской территории и обеспечивая более сотни тысяч рабочих мест.

Представляет ли импорт в сфере автомобильной промышленности опасность для США? Намерение Министерства торговли США классифицировать импорт продукции европейского автопрома как угрозу для национальной безопасности США спровоцировало резкую критику, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

С точки зрения Объединения германской автомобильной промышленности, это непонятное решение. Вчера канцлер Ангела Меркель уже резко раскритиковала соответствующие планы США во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Формально срок для предъявления доказательств Министерством по торговле в Вашингтоне истёк сегодня, и президент США Дональд Трамп может в течение 90 дней ввести специальные таможенные пошлины. В последнее время обсуждался ввод пошлин в размере 25%. По расчётам исследователей, этот шаг может сократить автомобильный экспорт Германии в США вдвое.

По данным новостного агентства AFP и немецкой газеты Handelsblatt, американское Министерство торговли уже приняло решение, в соответствии с которым импорт автомобильной продукции расценивается как угроза безопасности. Из правительственных кругов в Берлине стало известно, что связанные с этим вопросом документы уже находятся в Белом доме.

В прошлом году Трамп уже обосновал ввод таможенных пошлин на ввоз стали и алюминия тем, что они представляют угрозу для национальной безопасности США, напоминает немецкий телеканал. В качестве правового обоснования Трамп прибегнул к редко использовавшемуся в последние десятилетия параграфу торгового права США 1962 года, который должен защищать Америку от непомерной зависимости отдельных видов импортных товаров.

Немецкая автомобильная отрасль за последние годы создала в США более 113 тыс. рабочих мест на 300 заводах, а также ввела совмещающее практику и теорию дуальное образование для квалифицированных специалистов. Всё это укрепляет США и не является проблемой для их безопасности, считают в Объединении германской автомобильной промышленности.

Ангела Меркель на Мюнхенской конференции также указала на то, что многие немецкие концерны производят свои автомобили на территории США — например, BMW в штате Южная Каролина. «Если эти автомобили, которые производятся в Южной Каролине, внезапно стали угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов, нас это ужасает», — заявила Меркель. В ходе конференции канцлер выразила непонимание такой позиции американского правительства и одновременно напомнила о необходимости дальнейших переговоров, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.