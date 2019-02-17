Le Figaro: «угроза национальной безопасности» — США готовятся ввести пошлины на импорт автомобилей

Министерство торговли США подготовило заключение, следствием которого может стать введение таможенных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, сообщает Le Figaro. По информации издания, в документе, переданном в Белый дом, утверждается, что импорт автомобилей и автозапчастей представляет угрозу для американской госбезопасности. Как напоминает издание, год назад ведомство использовало тот же предлог для ввода пошлин на импорт алюминия и стали.

Министерство торговли США подготовило заключение, открывающее путь для установления таможенных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей в США, сообщает Le Figaro. По информации издания, в ходе девятимесячной проверки по указу Белого дома, ведомство пришло к заключению, что импорт автомобилей на сумму $200 млрд и автозапчастей на сумму $150 млрд в страну представляет угрозу для государственной безопасности США. Официальное заключение будет опубликовано в ближайшие дни.

Удивительным образом, обнародование этого документа вызывает опасения как у представителей европейской автомобильной промышленности, так и у американских автопроизводителей, отмечает газета.

Как сообщается, министр торговли США Уилбур Росс собирается предложить несколько вариантов отражения угрозы, которую представляет импорт автомобилей. Самым радикальным решением станет введение таможенных пошлин на автомобили и автозапчасти в размере 20-25%. «Этот сценарий наводит ужас на корейских, японских и немецких автопромышленников, собирающих миллионы транспортных средств на своих заводах в США и импортирующих для этих целей определённое количество запчастей и оборудования», — пишет Le Figaro. Другие варианты предполагают введение «адресных пошлин», к примеру, на определённый тип компонентов или оборудования.

Как напоминает издание, год назад министерство торговли также использовало «угрозу госбезопасности» для оправдания введения таможенных пошлин на сталь и алюминий, вынудивших такие страны, как Корея или Бразилия, сократить экспорт своей продукции в США.

Однако если представители американской сталелитейной промышленности поддержали принятые правительством меры (в отличие от Пентагона, посчитавшего, что более дешёвая импортная сталь даёт преимущество производителям вооружений), в случае с автомобильным сектором всё не так просто, замечает Le Figaro. Американские концерны General Motors, Ford и Fiat Chrysler, к примеру, выступают против введения дополнительных пошлин.

«Введение широкого спектра высоких пошлин в отношении наших коммерческих партнёров грозит изолировать американские предприятия, такие как GM, от мирового рынка, позволяющего нам сохранять и преумножать преимущества на американском рынке», — пояснил министерству торговли представитель General Motors.

Дело в том, что американские автопроизводители так же импортируют компоненты и запчасти из-за рубежа, как и иностранные компании, имеющие заводы в США, а введение пошлин может нарушить каналы этих поставок. С другой стороны, как отмечает издание, «адресные» протекционистские меры могли бы позволить американской автопромышленности заняться разработкой новых технологий в области производства электромобилей.

Как передаёт газета, заключение министерства торговли было передано в Белый дом в то же время, когда Евростат обнародовал данные об излишке торгового баланса Европейского Союза в отношениях с США в размере €140 млрд (+17%). По мнению издания, это ещё один повод «заставить нервничать» Дональда Трампа, у которого остаётся 90 дней для того, чтобы ввести (или не ввести) дополнительные таможенные пошлины.