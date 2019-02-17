Le Figaro Оригинал

Le Figaro: «угроза национальной безопасности» — США готовятся ввести пошлины на импорт автомобилей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министерство торговли США подготовило заключение, следствием которого может стать введение таможенных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, сообщает Le Figaro. По информации издания, в документе, переданном в Белый дом, утверждается, что импорт автомобилей и автозапчастей представляет угрозу для американской госбезопасности. Как напоминает издание, год назад ведомство использовало тот же предлог для ввода пошлин на импорт алюминия и стали.
Le Figaro: «угроза национальной безопасности» — США готовятся ввести пошлины на импорт автомобилей
Reuters

Министерство торговли США подготовило заключение, открывающее путь для установления таможенных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей в США, сообщает Le Figaro. По информации издания, в ходе девятимесячной проверки по указу Белого дома, ведомство пришло к заключению, что импорт автомобилей на сумму $200 млрд и автозапчастей на сумму $150 млрд в страну представляет угрозу для государственной безопасности США. Официальное заключение будет опубликовано в ближайшие дни.

Удивительным образом, обнародование этого документа вызывает опасения как у представителей европейской автомобильной промышленности,  так и у американских автопроизводителей, отмечает газета.

Как сообщается, министр торговли США Уилбур Росс собирается предложить несколько вариантов  отражения угрозы, которую представляет импорт автомобилей. Самым радикальным решением станет введение таможенных пошлин на автомобили и автозапчасти в размере 20-25%. «Этот сценарий наводит ужас на корейских, японских и немецких автопромышленников, собирающих миллионы транспортных средств на своих заводах в США и импортирующих для этих целей определённое количество запчастей и оборудования», — пишет Le Figaro. Другие варианты предполагают введение «адресных пошлин», к примеру, на определённый тип компонентов или оборудования.

Как напоминает издание, год назад министерство торговли также использовало «угрозу госбезопасности» для оправдания введения таможенных пошлин на сталь и алюминий, вынудивших такие страны, как Корея или Бразилия, сократить экспорт своей продукции в США.

Однако если представители американской сталелитейной промышленности поддержали принятые правительством меры (в отличие от Пентагона, посчитавшего, что более дешёвая импортная сталь даёт преимущество производителям вооружений),  в случае с  автомобильным сектором всё не так просто, замечает Le Figaro. Американские концерны General Motors, Ford и Fiat Chrysler, к примеру, выступают против введения дополнительных пошлин.

«Введение широкого спектра  высоких пошлин в отношении наших коммерческих партнёров грозит изолировать  американские предприятия, такие как GM, от мирового рынка, позволяющего нам сохранять и преумножать преимущества на американском рынке», — пояснил министерству торговли представитель General Motors.

Дело в том, что американские автопроизводители так же импортируют компоненты и запчасти из-за рубежа, как и иностранные компании, имеющие заводы в США, а введение пошлин может нарушить каналы этих поставок. С другой стороны, как отмечает издание, «адресные» протекционистские меры могли бы позволить американской автопромышленности заняться разработкой новых технологий в области производства электромобилей.

Как передаёт газета, заключение министерства торговли было передано в Белый дом в то же время, когда Евростат обнародовал данные об излишке торгового баланса Европейского Союза в отношениях с США в размере €140 млрд (+17%). По мнению издания, это ещё один повод «заставить нервничать» Дональда Трампа, у которого остаётся 90 дней для того, чтобы ввести (или не ввести) дополнительные таможенные пошлины.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Fiat Ford General Motors автопром Германия Дональд Трамп Европа импорт Корея пошлины правительство США торговля экспорт Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров