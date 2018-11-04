N-TV: торговая война с Китаем ударила по электорату Трампа

Ввязавшись в торговую войну с Китаем, глава Белого дома Дональд Трамп навредил в первую очередь именно своим избирателям, сообщает N-TV. Из-за ответных мер Пекина фермеры в Северной Дакоте вынуждены продавать свой урожай сои с убытками. Ситуация «катастрофическая», заказов «ноль», рассказывают люди, работающие в этой сфере.

На президентских выборах в 2016 году большинство жителей американского штата Северная Дакота проголосовали за кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишет N-TV. Он победил и, став главой Белого дома, развязал торговую войну с Китаем, из-за чего сильно пострадали местные фермеры. Часть своего урожая им приходится продавать с убытками, и связано это со снижением цен на сою, поясняет немецкое издание.

«Президент подвергает лояльность своих избирателей из провинции суровому испытанию», — отмечает издание. Скоро в США пройдут промежуточные выборы, и торговая война Трампа может отрицательно отразиться на результатах республиканцев. За прошедшие десятилетия торговые отношения Азии и США только ухудшались. Китай — самый большой рынок в мире для экспорта сои, которая необходима ему для кормления животных. Больше трети необходимого объёма поставлялось из США.

В 2016 году американцы продали Пекину соевых бобов на $ 14,2 млрд, причём на Северную Дакоту пришлось $ 1,5 млрд от этой суммы. Теперь же Китай принял ответные меры, увеличив надбавку к цене на соевую продукцию из США до 25%. Также Пекин принял меры по сокращению рациона животных, чтобы снизить объёмы потребляемой сои. Остальное же китайцы закупают в Бразилии и Аргентине, причём местами по более высокой цене.

Большинство семей в Северной Дакоте — потомственные фермеры. Закон, принятый во времена Великой депрессии ограничивает деятельность агроконцернов в этом штате и защищает их интересы. Но малым и средним предприятиям позволяет накапливать финансовые резервы. К тому же из-за географических условий выращивают сою здесь тяжелее, чем в других частях страны. Впрочем, если торговая война продлится дольше и фермерам придётся продавать свой урожай с убытками, то у них будет подушка безопасности в виде финансовой помощи государства.

Тяжелее всего на данный момент приходится посредникам, которые занимаются заключением контрактов на покупку сои и скупают урожай у фермеров. Некоторые из них утверждают, что ситуация «катастрофическая», заказов «ноль». При этом однажды у США уже был схожий торговый конфликт. Несмотря на холодную войну, в 1970-е Советский союз был главным скупщиком американской пшеницы. Когда советские войска вошли в Афганистан, Джимми Картер, который занимал тогда пост президента США, остановил экспорт. Торговая война продлилась всего два года, но теперь Россия сама страна-экспортёр пшеницы. Тоже самое в среднесрочной перспективе может произойти и с соевой продукцией, заключает издание.