Welt: эффект бумеранга — пошлины Трампа на алюминий помогли немцам потеснить американцев на их же рынке

Немецкие производители товаров из алюминия неожиданно оказались в выигрыше от тарифов на алюминий, введённых администрацией Дональда Трампа, пишет Die Welt. Протекционистские меры не помогли американским производителям — их продукции не хватает качества, к тому же, они допустили роковую ошибку, самостоятельно взвинтив цены. Однако, президент США всё же может доставить проблем немецким алюминиевым производителям — например, если из-за американских санкций с европейского рынка уйдёт российская компания «Русал», сообщает издание.

Филипп Грёте, глава немецкой компании Alimex, производящей литые пластины из алюминия, не скрывает своего удовлетворения, пишет Die Welt. Благодаря установленным Дональдом Трампом торговым пошлинам на импортируемый алюминий, деятельность Alimex в США стала ещё более доходной. Теперь Грёте даже планирует локализовать производство в Америке. На начало 2019 года намечено начать выпуск продукции на заводе в Южной Каролине, сообщает издание. Условия хороши как никогда — спрос растёт, при том, что цены очень высоки из-за введённых пошлин.



Получается, что американские пошлины, изначальной целью которых было помочь местным алюминиевым концернам, сработали как бумеранг. Покупатели по-прежнему предпочитают импортную продукцию американской, отмечает Die Welt, из-за лучшего её качества. К тому же, американские фирмы допустили серьёзную ошибку и не воспользовались ценовым преимуществом, возникшим из-за введения тарифов. По приводимым изданием данным, они подняли собственные цены почти на 10%, практически нивелировав эффект от пошлин.



Таким образом, европейские производители, такие как Alimex оказались в выигрыше. «Мы ожидаем больший оборот, чем в 2017 году, в том числе и потому, что теперь мы будем продавать по значительно более высоким ценам. Трамп окрылил нас. Такой протекционизм не спасёт американскую алюминиевую индустрию от смерти», — приводит Die Welt слова главы компании Грёте. Более того, Грёте подчеркнул, что спрос на алюминий в будущем будет только расти.



Однако, как подмечается в статье, одна из мер Трампа всё же может навредить немецким фирмам. Из-за санкций США с европейского рынка может уйти российская компания «Русал» — крупнейший поставщик алюминия для европейских производителей. Пока сотрудничество с «Русалом» не облагается санкциями, но это может поменяться уже 12 ноября, вскоре после выборов в Конгресс США. Уход «Русала» может повлечь за собой перебои или даже полную остановку производства многих европейских заводов, пишет Die Welt.