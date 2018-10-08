Bloomberg: санкции против «Русала» ставят Минфин США в неудобное положение
Для президентов США санкции — «ценный инструмент», позволяющий «бороться с противниками, не прибегая к настоящему кровопролитию», пишет Bloomberg. Нынешний глава Белого дома использует санкции на 30% больше, чем Барак Обама в свой последний год у власти. Но меры против компании Олега Дерипаски «Русал» вызвали такую «масштабную боль» на рынке алюминия, что министру финансов Стивену Мнучину, возможно, придётся «убрать в кобуру» излюбленное экономическое оружие Дональда Трампа, говорится в статье.
Автор статьи напоминает, что целью санкций, введённых против «Русала» в апреле, было «наказать» миллиардера Олега Дерипаску, а заодно и президента России Владимира Путина. Однако в первую же неделю после объявления об этом мировые цены на алюминий подскочили на 20 процентов, «ввергнув мировой рынок в хаос, продолжающийся по сей день, и создав угрозу нехватки металла». В итоге американский министр финансов был вынужден «пойти на попятную». Переговоры о возможных условиях снятия ограничений ведутся с апреля. За полгода Минфин США неоднократно отодвигал крайний срок завершения транзакций с компаниями Дерипаски, и каждая отсрочка «приносила облегчение» рынку алюминия, отмечает Bloomberg.
«Русал» — второй по величине производитель алюминия в мире. По мнению критиков, колебания рынка доказывают, что Минфин США не рассчитал силы. «Есть риск, что сбои в поставках металла, используемого везде, от самолётов до компьютеров и линий электропередачи, могут сказаться и на других секторах экономики», — говорится в статье.
Однако чиновники Министерства финансов США «непоколебимо защищают» решение о вводе санкций против «Русала». Стивен Мнучин неоднократно заявлял, что последствия, пусть даже масштабные, были «ожидаемы» и что цель состоит вовсе не в том, чтобы выдавить компанию с рынка. Крайний срок завершения транзакций с «Русалом» истекает в ноябре, вскоре после промежуточных выборов в США. Таким образом Минфин «отсрочивает столкновение с конгрессом по поводу проведения в жизнь антироссийских санкций».
По словам бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэна Фрайда, Минфин оказался в «очень трудном положении»: с одной стороны, европейские компании выступают за облегчение санкций против «Русала» в связи с ситуацией на рынке алюминия, с другой стороны, многие члены конгресса США упрекают Мнучина в «излишней мягкости» в отношении России. Американские законодатели из обеих партий рассматривают возможность введения «автоматических санкций», а сенатор-республиканец Джон Кеннеди даже спрашивал Минфин, как «поставить на колени» российскую экономику. Министерство обещало новые карательные меры против России, говорится в статье.
Как отмечает Bloomberg, администрация Трампа «беспрецедентно» широко использует финансовые рычаги для давления на такие страны, как Северная Корея и Иран, и даже на своего союзника по НАТО — Турцию. «Быстрый рост санкций приводит к столь же быстрому росту издержек и непредвиденных последствий, — цитирует издание бывшего сотрудника администрации Обамы Питера Харрелла, — Агрессивное использование санкций Соединёнными Штатами может в конечном итоге подтолкнуть союзников и крупнейшие компании к выработке альтернатив американской финансовой системе, которая и придаёт нашим санкциям огромный вес в мире».
Bloomberg приводит примеры таких «альтернатив». В сентябре Евросоюз, Россия и Китай озвучили план по обходу американских санкций против Тегерана. Иранскую нефть теперь будут покупать не за доллары. А пострадавшая от санкций Венесуэла создала собственную криптовалюту, обеспеченную нефтяными ресурсами.
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