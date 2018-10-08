Bloomberg: санкции против «Русала» ставят Минфин США в неудобное положение

Санкции против «Русала» так раскачали мировой рынок алюминия, что Минфин США раз за разом был вынужден объявлять об отсрочке, пишет Bloomberg. Как отмечает автор статьи, слишком активно используя санкции на международной арене, трамповская Америка подталкивает другие государства к поиску альтернатив существующей финансовой системе.

Для президентов США санкции — «ценный инструмент», позволяющий «бороться с противниками, не прибегая к настоящему кровопролитию», пишет Bloomberg. Нынешний глава Белого дома использует санкции на 30% больше, чем Барак Обама в свой последний год у власти. Но меры против компании Олега Дерипаски «Русал» вызвали такую «масштабную боль» на рынке алюминия, что министру финансов Стивену Мнучину, возможно, придётся «убрать в кобуру» излюбленное экономическое оружие Дональда Трампа, говорится в статье.



Автор статьи напоминает, что целью санкций, введённых против «Русала» в апреле, было «наказать» миллиардера Олега Дерипаску, а заодно и президента России Владимира Путина. Однако в первую же неделю после объявления об этом мировые цены на алюминий подскочили на 20 процентов, «ввергнув мировой рынок в хаос, продолжающийся по сей день, и создав угрозу нехватки металла». В итоге американский министр финансов был вынужден «пойти на попятную». Переговоры о возможных условиях снятия ограничений ведутся с апреля. За полгода Минфин США неоднократно отодвигал крайний срок завершения транзакций с компаниями Дерипаски, и каждая отсрочка «приносила облегчение» рынку алюминия, отмечает Bloomberg.

«Русал» — второй по величине производитель алюминия в мире. По мнению критиков, колебания рынка доказывают, что Минфин США не рассчитал силы. «Есть риск, что сбои в поставках металла, используемого везде, от самолётов до компьютеров и линий электропередачи, могут сказаться и на других секторах экономики», — говорится в статье.



Однако чиновники Министерства финансов США «непоколебимо защищают» решение о вводе санкций против «Русала». Стивен Мнучин неоднократно заявлял, что последствия, пусть даже масштабные, были «ожидаемы» и что цель состоит вовсе не в том, чтобы выдавить компанию с рынка. Крайний срок завершения транзакций с «Русалом» истекает в ноябре, вскоре после промежуточных выборов в США. Таким образом Минфин «отсрочивает столкновение с конгрессом по поводу проведения в жизнь антироссийских санкций».



По словам бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэна Фрайда, Минфин оказался в «очень трудном положении»: с одной стороны, европейские компании выступают за облегчение санкций против «Русала» в связи с ситуацией на рынке алюминия, с другой стороны, многие члены конгресса США упрекают Мнучина в «излишней мягкости» в отношении России. Американские законодатели из обеих партий рассматривают возможность введения «автоматических санкций», а сенатор-республиканец Джон Кеннеди даже спрашивал Минфин, как «поставить на колени» российскую экономику. Министерство обещало новые карательные меры против России, говорится в статье.



Как отмечает Bloomberg, администрация Трампа «беспрецедентно» широко использует финансовые рычаги для давления на такие страны, как Северная Корея и Иран, и даже на своего союзника по НАТО — Турцию. «Быстрый рост санкций приводит к столь же быстрому росту издержек и непредвиденных последствий, — цитирует издание бывшего сотрудника администрации Обамы Питера Харрелла, — Агрессивное использование санкций Соединёнными Штатами может в конечном итоге подтолкнуть союзников и крупнейшие компании к выработке альтернатив американской финансовой системе, которая и придаёт нашим санкциям огромный вес в мире».



Bloomberg приводит примеры таких «альтернатив». В сентябре Евросоюз, Россия и Китай озвучили план по обходу американских санкций против Тегерана. Иранскую нефть теперь будут покупать не за доллары. А пострадавшая от санкций Венесуэла создала собственную криптовалюту, обеспеченную нефтяными ресурсами.