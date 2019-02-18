Handelsblatt: Европа стоит перед выбором — стать самостоятельной или быть игрушкой чужих интересов

Вводя тарифы на импорт автомобилей, Трамп намеренно бьёт в больное место Германии и обостряет трансатлантическую торговую войну, считает Handelsblatt. Под его руководством США видят в Европе не партнёра, а соперника. Поэтому Европа встаёт перед выбором: защищаться и увеличивать свою самостоятельность или же идти на уступки, подчиняясь чужим интересам.

В остатке от длившейся три дня Мюнхенской конференции по безопасности — разочарование и ощущение упущенной возможности, пишет Handelsblatt. По окончании дебатов пришло понимание того, что в международной борьбе за благосостояние и зоны влияния у Европы нет союзников. При Дональде Трампе США видят в Европе соперника, а не партнёра. Политика Вашингтона более не основывается на защите единства Запада: напротив, теперь она способствует его расколу.

Как пишет издание, используя надуманный предлог о том, что импорт автомобилей угрожает национальной безопасности страны, администрация Трампа обостряет торговый конфликт между США и Европой. Кошмарный сон немецкой автомобильной промышленности может стать явью, отмечает Handelsblatt, приводя цитату одного из американских партнёров: «Трамп ненавидит вас. Он ненавидит вас больше, чем китайцев».

По мнению издания, трамповская Америка не заинтересована в сотрудничестве, даже в рамках соперничества с Китаем. Трамп требует от союзников субординации и повиновения. Именно поэтому, пишет Handelsblatt, можно без преувеличения говорить о том, что Европа стоит перед историческим решением: либо найти силы на то, чтобы стать самостоятельным игроком, либо стать игрушкой чужих интересов.

Американский политолог Роберт Каган недавно назвал свою страну «сверхдержавой-изгоем» и отметил, что сейчас она ориентируется исключительно на собственные интересы. Можно возразить, что США всегда опирались на собственные интересы, однако, как подмечает издание, в последнее время, они сильно изменились: теперь Вашингтон интересует не долгосрочная стабильность а краткосрочная выгода.

Перемены в американской политике сильнее всего скажутся на ведущей стране Европы — Германии, считает Handelsblatt. Издание пишет, что в Белом доме неслучайно нацелились именно на автомобильную промышленность: Трамп знает, что это ключевая отрасль для ФРГ и намеренно бьёт по больному месту.

Ангела Меркель должна выступить против протекционизма Трампа и гарантировать единство Европы. Сделать это будет нелегко, отмечает Handelsblatt, потому что тарифы на автомобили будут затрагивать Германию куда сильнее, чем остальные страны ЕС. Кроме того, Трамп использует американские гарантии безопасности Европе в качестве рычага давления, угрожая выйти из НАТО.

Издание задаётся вопросом, что всему этому может противопоставить Европа. Правление Меркель клонится к закату, немецкая правящая коалиция разобщена, а измученный брекситом ЕС погряз в сомнениях. Тем не менее, всё не столь безнадёжно, считает Handelsblatt: Трамп слабеет, а его противники набирают силу. Большинство американцев не желают трансатлантической торговой войны. Европа должна использовать это как инструмент в переговорах с Вашингтоном. Однако, предупреждает издание, если переговоры провалятся, Европе нельзя поддаться соблазну пойти на уступки, потому что такой шаг разобщит её, усилит Трампа и лишь продлит торговую войну. Европа должна быть готова защищать себя: только так она сумеет придать значимость своим интересам.