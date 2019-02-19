CNN: отбирая деньги у военных на строительство стены, Трамп наносит ущерб боеготовности США

После введения Дональдом Трампом чрезвычайного положения в США сразу 16 штатов и ряд организаций обжаловали его решение в суде, сообщает CNN. Бывший конгрессмен, республиканец Чарли Дент уверен, что, пытаясь «увести» деньги из бюджета ради строительства защитной стены на границе с Мексикой, Трамп может нанести ущерб боеготовности и подготовленности вооружённых сил США, заявил Дент CNN.

В то время как 16 штатов и ряд организаций решили опротестовать в суде приказ Трампа о введении чрезвычайного положения в стране, президент приложил поразительно мало усилий, чтобы как-то оправдать свои действия. Он не упомянул об этом вопросе сегодня, во время своего выступления в Южной Флориде. За прошедшие выходные Трамп посвятил лишь один твит введению чрезвычайного положения, и то, вскоре после этого он уже писал о Saturday Night Life.

Даже когда президент объявлял о введении чрезвычайного положения, он уже тогда понимал, что будут иски, и, можно сказать, пропел целую песню об этом.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Указ подписан. Я подпишу окончательные документы, как только доберусь до Овального кабинета. И у нас в стране будет введено чрезвычайное положение. А потом на нас подадут в суд, подадут иск в Апелляционный суд девятого округа, хотя так быть не должно. И возможно, этот суд вынесет решение, которое нас не устроит, потом ещё раз. И в итоге мы окажемся в Верховном суде, где, надеюсь, всё разрешится по справедливости. И мы одержим победу в Верховном суде — так же, как это было с запретом на въезд в США*.Они уже пытались засудить нас в суде девятого округа, и мы проиграли, как проиграли и в палате по апелляционным делам. Но затем мы пошли в Верховный суд и одержали победу.

Вот так. А у нас в гостях бывший конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Чарли Дент. Господин конгрессмен, стоит ли удивляться, что относительно чрезвычайного положения мнения законодателей разделились по партиям?

ЧАРЛИ ДЕНТ, республиканец, бывший член палаты представителей конгресса США: Вообще это достаточно удивительно, Андерсон. Ведь главная опасность подобной инициативы заключается в посягательстве на законодательную власть.

Прежде чем покинуть конгресс, последним, что я сделал, было составление законопроекта о выделении средств на военное строительство и поддержку ветеранов. Президент США намерен перенаправить — увести, по сути — 3,6 миллиарда долларов из выделенных 10,3 миллиардов. То есть почти 35 процентов от всего бюджета на военное строительство будет перенаправлено без согласия на то конгресса. Как по мне, это явное посягательство на полномочия конгресса, закреплённые в первой статье Конституции.

Так что я просто потрясён. На мой взгляд, конгрессмены-республиканцы, занимающиеся вопросами ассигнований, а также республиканцы-члены комитета по вооружённым силам должны выразить своё несогласие. Потому что все эти проекты, прежде чем на них было одобрено выделение средств, были самым тщательным образом отобраны республиканскими членами конгресса. И это было сделано по запросу президента США и министра обороны, которые тогда сочли эти проекты важными. Сейчас же президент утверждает, что многие из этих проектов не слишком нужны, хотя изначально конгрессу говорили совершенно другие вещи.

Я хочу сейчас показать, как на выходных прокомментировал ситуацию сенатор Линдси Грэм. Давайте напомним нашим зрителям.

ЛИНДСИ ГРЭМ, республиканец, член сената США: Давайте представим сейчас, что он всё-таки берёт деньги из бюджета на военное строительство. Я бы сказал, что учащимся средней школы (с военной подготовкой. — ИноТВ) из Кентукки безопасная граница нужнее. Мы построим для них новое здание, которое им требуется. Но на данный момент у нас в стране чрезвычайное положение.

Можно ли считать то, что стена на границе важнее школы, веским доводом со стороны президента и его сторонников?

ЧАРЛИ ДЕНТ: Мне так не кажется. Если взглянуть на бюджет на военное строительство, средства из него идут на строительство жилья для военных, жилья для семей военных, на военные школы, здравоохранение для военных, ключевые объекты инфраструктуры. Мы вот сейчас производим истребители F-35. Но где нам их держать? Где-нибудь под навесом? Нам нужно строить ангары, всю инфраструктуру, которая поддерживала бы вооружённые силы. Действия Трампа негативно скажутся на боеготовности и подготовленности войск.

Я считаю, что президент принимает неправильное решение. Возьмём, к примеру, Аляску. За последние пару лет из бюджета на военное строительство туда было направлено порядка 1 миллиарда долларов. Не могу себе представить, чтобы республиканские члены сената и палаты представителей от Аляски вот так просто взяли и отказались от этих средств. То есть мы что, просто заберём полагающееся им финансирование?

И между прочим средство урегулирования чрезвычайного положения — в данном случае стена —должно быть решением для главной проблемы. А мы с лёгкостью можем доказать, что строительство стены не решит проблему несчастных мигрантов, которые просто приходят в законные пункты пропуска через границу. Конечно, перед президентом стоит немало задач, но он своими действиями застопорит множество очень нужных проектов, потому что положенные им деньги на годы завязнут в суде.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2018 года.

* Трамп имеет в виду постановление Верховного суда от июня 2018 года, которое после блокировки нижестоящими судебными инстанциями всё-таки признало право президента запрещать въезд в страну гражданам ряда преимущественно мусульманских стран и беженцам (прим. ИноТВ).