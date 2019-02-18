CNN: Трамп предпочитает верить Путину, а не своей разведке — и это действительно страшно

В интервью американским СМИ бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб рассказал, как во время одного из совещаний с разведкой, настаивавшей, что у Пхеньяна есть ракеты, способные ударить по США, Дональд Трамп заявил, что верит Владимиру Путину, который заверил его, что таких ракет у Северной Кореи нет. Страшная ситуация складывается, комментирует CNN.

Из интервью Маккейба мы узнали ещё одну шокирующую новость. Оказывается, президент Трамп не поверил собственным разведведомствам, которые сказали ему, что ракеты Северной Кореи могут долететь до США. Трамп этому не поверил, потому что президент России Путин заявил ему, что это неправда.

Насколько сильно нам стоит беспокоиться об этом раскрывшемся факте? Президент США предпочитает верить российскому президенту, а не своей разведке. Беспрецедентный случай!

НАТАША ЛИНДСТЕДТ, профессор политологии и государственного управления Эссекского университета: Действительно беспрецедентный. Это, пожалуй, единственное слово, которым можно описать эту ситуацию. Это просто невероятно: наш президент не доверяет качеству данных собственных разведслужб и вместо этого слушает человека, который является диктатором, а также врагом Соединённых Штатов.

Разведывательное сообщество должно иметь возможность взаимодействовать с президентом, должно предоставлять ему информацию, жизненно важную для безопасности американских граждан. А если президент ставит под сомнение авторитет этого сообщества, идёт в обход него и предпочитает верить диктатору, а не собственной разведке, как-то действительно страшно становится.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2019 года.