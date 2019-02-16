Daily Wire: противники Трампа не могут признать, что «сговор с Россией» — миф

Американские политики и журналисты по-прежнему рассуждают о связях Трампа с Россией, несмотря на то что комитет сената по разведке не нашёл никаких доказательств сговора, сообщает Daily Wire. По словам радиоведущего Эндрю Клейвена, противники Трампа так много вложили в этот миф, что уже не могут от него отказаться.

Они не хотят, не могут оставить это в прошлом, потому что они выстроили целую мифологию… Послушайте, Трамп победил, потому что переиграл ужасного, ужасного кандидата. Может быть, и сам Трамп не был таким уж хорошим кандидатом, но он переиграл Хиллари Клинтон. Она всегда была плохим политиком — и в плане агитации, и в целом — с давней историей коррупции, со скандалом, который разворачивался во время предвыборной кампании. Это был настоящий, непридуманный скандал.



И они… тот факт, что русские плели интриги, стараясь внести раскол… Они всегда так делают, уверен, и мы делаем то же самое по отношению к ним. Это просто шпионы против шпионов, ничего особенного. Но они (демократы. — ИноТВ) уцепились за это и на данный момент потратили миллионы наших долларов, расследуя это.



Даже (журналист NBC. — ИноТВ) Диланян после этого написал в Twitter: «Внесём ясность: доказательств невиновности Трампа комитет сената по разведке тоже не нашёл». В ответ на это я написал ему: «Знаете, доказательств вашей невиновности они тоже не нашли».



Невозможно найти доказательства чьей-то невиновности в подобном преступлении. Конечно, в случае с некоторыми преступлениями можно доказать, что это сделал кто-то другой, и тогда подозрения с вас будут сняты. Если вы можете доказать, что убийца кто-то другой, стало быть, вы не убивали. Но преступление такого рода… Невозможно доказать, что его не было.



Он (Трамп. — ИноТВ) разговаривал с русскими, да с кем он только не разговаривал! Трамп был новичком, и в его избирательном штабе было полно посредственных и неопытных людей, потому что никто из мейнстримных республиканцев, никто из профессионалов не хотел присоединяться к его избирательной кампании. Так что ему приходилось иметь дело со многими сомнительными личностями вроде Пола Манафорта. Уверен, они разговаривали с самыми разными людьми. Но то, что Трамп сговаривался с Россией, чтобы исказить результаты выборов, это просто абсурд! Правда, абсурд.



Если кто и сговаривался с Россией, то это, конечно же, Хиллари Клинтон — чтобы получить компромат, ложную информацию о Дональде Трампе.



И тут все ринулись выступать — по сути, для того чтобы эта сказка, этот вымысел никуда не делся. Ведь если они откажутся от вымысла, если окажется… Послушайте, они никогда не установят, что Трамп не сговаривался с русскими. Они могут лишь установить, что у них нет никаких доказательств сговора. Это в лучшем случае. Но отказываться от этой истории они не намерены. Не намерены.



Вот, например, Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, солгавший конгрессу о шпионаже за ним (Трампом. — ИноТВ). Это тот самый человек, который пришёл и сказал: «Нет, нет, мы не шпионим!» — в то самое время, когда он копался в их компьютерах. И вот как он отчаянно пытается поддерживать эту иллюзию.



ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Сговор у нас прямо под носом! В конце июля Дональд Трамп открыто призвал российскую разведку найти электронные письма Хиллари Клинтон. Были назначены встречи в Trump Tower. Были контакты между различными людьми, связанными с избирательным штабом Трампа, и россиянами. Этот сговор, по-моему, вполне явный и очевидный. А команда Мюллера пытается установить, доходит ли это взаимодействие до уровня преступного заговора, был ли ими нарушен закон. Можно сговориться, не нарушив при этом закон. Я знаю, что комитет сената по разведке выступил с заявлением о том, что не нашёл прямых доказательств преступного заговора. Но это не в компетенции комитета сената по разведке. Расследование уголовных дел проводит ФБР и команда спецпрокурора. Я надеялся, что комитет сената по разведке рассмотрит, что именно делали русские, как отреагировало правительство, разведывательное и правоохранительное сообщества, что мы можем сделать, чтобы лучше подготовиться и больше не допустить вмешательства русских в выборы. Нуждаются ли разведывательные агентства в дополнительных полномочиях, инструментах или возможностях? Нужно ли более тесное сотрудничество федерального правительства со штатами для лучшей защиты избирательной инфраструктуры? Вот чем должны заниматься комитеты нашего конгресса! А расследование уголовных дел следует оставить Минюсту, ФБР и спецпрокурору.



Всё это так нечестно! Послушайте, демократы рассказывают свою историю, республиканцы — свою. Я не собираюсь уверять вас, что республиканцы — сияющие ангелы правды. Это абсурд. Дело не в этом. Дело лишь в том, что эта громадная, громадная информационная организация — американские СМИ — целиком, почти целиком поддерживает одну сторону. И, по сути, фабрикует этот вымысел, делает так, чтобы все слышали этот вымысел и никто не слышал ничего, что ему противоречит.



Дата выхода в эфир 13 февраля 2019 года.