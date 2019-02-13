MSNBC: сенатский комитет по разведке не нашёл прямых доказательств сговора Трампа с Россией

Источники среди демократов и республиканцев подтвердили корреспонденту MSNBC Кену Диланьяну: сенатский комитет по разведке не нашёл непосредственных доказательств «сговора» между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. Однако, как подчёркивает журналист, многочисленные контакты с россиянами лиц из окружения президента пока остались без объяснений.

Представляем эксклюзивный репортаж MSNBC News о сенатском комитете по разведке, его расследовании российского вмешательства и что он сумел и не сумел обнаружить в ходе разбирательства. Только что у нас перед камерой возник корреспондент MSNBC Кен Диланьян, сейчас он нам всё расскажет.



Итак, Кен, что слышно? Какая информация до вас доходит?



КЕН ДЕЛАНЬЯН, корреспондент MSNBC по вопросам разведки и национальной безопасности: Спустя два года, Холли, опросив более 200 свидетелей, сенатский комитет по разведке не нашёл никаких прямых свидетельств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией. Так утверждают источники сразу из двух партий — как среди республиканцев, так и среди демократов.



Внимательные зрители и читатели знают, что председатель комитета по разведке сенатор Ричард Бёрр, который руководит расследованием, по сути, уже заявил об этом в интервью другому каналу ещё на прошлой неделе. Но всё это время я проверял эту информацию у своих источников среди демократов, чтобы понять весь контекст его заявлений. Ведь со стороны Бёрра были сделаны заявления скорее от лица одной партии. Но речь же идёт о расследовании, которым занимаются обе партии. И, как мне удалось узнать, демократы не оспаривают слова Бёрра.



Существующие разногласия между представителями двух партий касаются многочисленных контактов, о которых мы слышали в течение последних нескольких лет, — более 100 примеров взаимодействия между представителями избирательного штаба Трампа и россиянами. Демократы настаивают, что эти контакты по-прежнему носят весьма подозрительный характер и что вся эта схема всё-таки вызывает вопросы. Но республиканцы подчёркивают: «В итоге мы так и не знаем, что это было». И Ричард Бёрр публично признал: «Видите ли, мотивы этих контактов неясны. Мы можем представить отчёт, в котором будет сказано, что именно вам, американской общественности, предстоит самой решать, был ли сговор».



Ещё один важный момент, Холли: нам сказали, что комитет близок к завершению расследования. Но когда они опросят последних свидетелей, им понадобится ещё шесть или семь месяцев на подготовку отчёта. Так что ещё какое-то время американцы не смогут ознакомиться с результатами расследования. Холли?



У меня ещё пара вопросов к вам, Кен. Но на один из них вы уже ответили — он касался потенциальных временных рамок, когда все мы, вся американская общественность, сможем получить возможность увидеть результаты. И похоже, что это может произойти не ранее конца года…



КЕН ДЕЛАНЬЯН: Да. Они практически завершили процесс сбора информации. Об этом открыто заявил Ричард Бёрр. И мои источники всё подтверждают. Следователям комитета осталось допросить не так уж и много свидетелей. Но после того как этот этап завершится, экспертам предстоит собраться и написать большой отчёт. И, как отмечают демократы, этот документ не пойдёт на пользу Дональду Трампу. Там будут подвергнуты сомнению мотивы многих людей в его окружении, которые проводили определённые встречи и позволили себе стать жертвами операции российской разведки, целью которой было вмешаться в выборы и помочь Дональду Трампу.



Но опять-таки непосредственных доказательств сговора нет. Один демократ мне так и сказал: «Мы не надеялись найти какой-нибудь контракт между Трампом и Владом, в котором бы говорилось: «Ну что, давай сговоримся». Главное здесь — то, как мы будем интерпретировать контакты между избирательным штабом Трампа и Россией.



Я, конечно, прошу прощения, но я хочу удостовериться, что я всё правильно понимаю. Потому что вы мне, нам всем, сейчас это рассказали, а потом я буду обсуждать этот вопрос с Нэнси и Шоуной. Если когда-нибудь президент, а он неизбежно так и сделает, укажет на наш репортаж, укажет на заключения членов комитета и скажет: «Видите, в ходе расследования комитет обнаружил, что я не виновен в сговоре», получается, он будет прав?



КЕН ДЕЛАНЬЯН: Ну, за тем исключением, что термин «не виновен» применять здесь не слишком правильно, ведь это же не суд. К тому же своё слово ещё предстоит сказать Роберту Мюллеру. И что он скажет — большой вопрос, потому что Роберт Мюллер знает то, к чему у сенатских экспертов нет доступа.



При этом Трамп, конечно, потребует, чтобы его доброе имя было восстановлено и будет отчасти прав. Члены сенатского комитета имеют доступ к сверхсекретной разведывательной информации. Так что если бы, к примеру, был перехвачен разговор между служащими российской разведки, позволяющий предположить, что они готовят сговор с избирательным штабом Трампа, эксперты бы об этом знали. Но это нигде не всплыло, и значит, подобных доказательств не существует, а Трамп будет требовать реабилитации своего имени.

Да уж, он установил высокую планку — то есть если его не признали виновным в суде, в его глазах он невиновен. Но многие сенаторы из обеих партий смотрят на ситуацию совершенно иначе, Холли.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2019 года.