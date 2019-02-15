Бывший замдиректора ФБР: минюст США рассматривал возможность смещения Трампа

Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб в четверг заявил в интервью каналу CBS, что руководство минюста США было настолько встревожено решением президента Дональда Трампа об увольнении директора бюро Джеймса Коми, что рассматривало возможность задействования 25-ой поправки к конституции, позволяющую отстранить президента от должности, сообщает The New York Times.

Как уточняется в материале издания, Маккейб сообщил, что высокопоставленные чиновники министерства юстиции провели несколько встреч, где обсудили перспективу смещения господина Трампа и попытались определить, кто из членов его кабинета поддержит эту инициативу, а кто нет.

Кроме того, сообщается, что заместитель министра юстиции Род Розенстин в ходе одной из таких встреч предложил тайно записывать содержание своих бесед с Трампом. Сам Розенстин позже эту информацию опроверг, а один из присутствовавших на встрече чиновников минюста сказал, что предложение о прослушке всё же прозвучало, но было сделано с сарказмом.

По данным NYT, Маккейб в своём интервью также признался, что в связи с опасениями по поводу предпринятых Трампом шагов поручил спецгруппе ФБР, занимающейся расследованием российского «вмешательства» в американские выборы, определить, можно ли рассматривать увольнение господина Коми как препятствование следствию. Кроме того, ФБР параллельно также инициировало собственную проверку Трампа, чтобы понять, «действует ли он против американских интересов в пользу России», говорится в материале.