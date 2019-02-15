New York Times Оригинал

Бывший замдиректора ФБР: минюст США рассматривал возможность смещения Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-замглавы Федерального бюро расследований США Эндрю Маккейб признался в телевизионном интервью, что министерство юстиции США обсуждало возможность смещения Дональда Трампа после того, как тот принял решение уволить директора ФБР Джеймса Коми, пишет NYT. Как отмечается в материале издания, сам Трамп уже прокомментировал откровения Маккейба, заявив, что он «опозорил страну».
Бывший замдиректора ФБР: минюст США рассматривал возможность смещения Трампа
Reuters
Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб в четверг заявил в интервью каналу CBS, что руководство минюста США было настолько встревожено решением президента Дональда Трампа об увольнении директора бюро Джеймса Коми, что рассматривало возможность задействования 25-ой поправки к конституции, позволяющую отстранить президента от должности, сообщает The New York Times.

Как уточняется в материале издания, Маккейб сообщил, что высокопоставленные чиновники министерства юстиции провели несколько встреч, где обсудили перспективу смещения господина Трампа и попытались определить, кто из членов его кабинета поддержит эту инициативу, а кто нет.

Кроме того, сообщается, что заместитель министра юстиции Род Розенстин в ходе одной из таких встреч предложил тайно записывать содержание своих бесед с Трампом. Сам Розенстин позже эту информацию опроверг, а один из присутствовавших на встрече чиновников минюста сказал, что предложение о прослушке всё же прозвучало, но было сделано с сарказмом.

По данным NYT, Маккейб в своём интервью также признался, что в связи с опасениями по поводу предпринятых Трампом шагов поручил спецгруппе ФБР, занимающейся расследованием российского «вмешательства» в американские выборы, определить, можно ли рассматривать увольнение господина Коми как препятствование следствию. Кроме того, ФБР параллельно также инициировало собственную проверку Трампа, чтобы понять, «действует ли он против американских интересов в пользу России», говорится в материале.
 
Как отметил Маккейб, ставший после увольнения Коми и.о. главы ФБР, он опасался, что в случае, если Трамп уволит и его, «российское дело» будет прекращено, и потому желал гарантировать, что расследование будет продолжаться при любом исходе.
 
Дональд Трамп уже отреагировал на слова Маккейба в «Твиттере». «Позорный Эндрю Маккейб притворяется ангелочком, а сам ведь принимал самое активное участие в скандале с мошенницей Хиллари (Клинтон. — ИноТВ) и постановочном российском деле, — цитирует Трампа NYT. — Маккейб опозорил ФБР и всю нашу страну».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Times США Северная Америка
теги
Дональд Трамп президент расследование США ФБР
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров