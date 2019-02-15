Politico: миллиардер-филантроп выделит $500 млн, чтобы не допустить Трампа до второго срока

Американский предприниматель и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг готов потратить $500 млн., чтобы не дать Дональду Трампу во второй раз занять президентское кресло в 2020 году, пишет Politico. Пока Блумберг рассматривает два варианта: либо баллотироваться от Демократической партии самому, либо поддержать кандидата, одержавшего победу на праймериз.

Миллиардер, филантроп и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг собирается потратить по меньшей мере $500 млн. собственных средств, чтобы не допустить второй президентский срок Дональда Трампа, сообщает Politico.

Сам предприниматель пока не делал никаких заявлений относительно того, собирается ли он принять участие в предварительных выборах, на которых должен будет определиться кандидат от Демократической партии. Если Блумберг решит баллотироваться, он только на праймериз в 2020 году использует свои полмиллиарда, которые составляют лишь 1% всего состояния бизнесмена. Это на $175 млн. больше, чем Трамп потратил на все выборы. Если же Блумберг не захочет вступать в борьбу за президентское кресло, он всё равно намерен потратить средства на поддержку демократического кандидата.

«Эти средства помогут нам продержаться первые несколько месяцев, — прокомментировал Politico главный советник Блумберга Кевин Шики. — Майк потратил 100 миллионов долларов на свои предыдущие выборы в Нью-Йорке. А дальше вы сами можете посчитать, если мыслить шире — ведь на Нью-Йорк приходится лишь 3 процента всего населения страны. Я не говорю, что здесь есть непосредственные пропорции. Я лишь хочу сказать, что если Майк Блумберг настроен что-то изменить и довести это дело до конца, его, в общем-то, ничего не смутит».

Как отмечает издание, Блумберг даже собрал специальную политическую группу, члены которой начали встречаться уже в конце ноября прошлого года. Как говорят некоторые подчинённые миллиардера, группа должна разработать на выборы «План А» и «План Б». Первый план прост: Блумберг баллотируется от Демократической партии, а не как независимый кандидат, о чём он поговаривал раньше. Согласно второму плану, предприниматель использует информационную кампанию, для которой эксперты тщательно изучат электорат, чтобы помочь другому демократическому кандидату положить конец президентству Дональда Трампа. Окончательное решение относительно участие в предвыборной гонке Блумберг пообещал озвучить через три недели.

Бизнесмен явно дал понять, что его «решение не зависит от намерений других людей», в том числе и от того, будет ли баллотироваться бывший вице-президент Джо Байден. Оба потенциальных кандидата в президенты будут рассчитывать на умеренных демократов, и для Блумберга ситуация будет особенно сложной, поскольку официально в Демократической партии он будет новичком. Но команда миллиардера надеется, что внушительный бюджет позволит им не то чтобы купить президентскую должность, но существенно повысить шансы на успех.

«Команда Блумберга понимает, что экс-мэру потребуется каждый цент, чтобы показать себя в выгодном свете перед демократическим электоратом, который всё больше склоняется влево и относится со всё более сильным подозрением к миллиардерам и белым мужчинам старшего возраста», — утверждает Politico. Также некоторые демократы могут усомниться в честных намерениях Блумберга, который баллотировался на пост мэра Нью-Йорка от Республиканской партии и поддерживал некоторые спорные, с точки зрения прогрессивистов, инициативы.

Впрочем, как показывают предварительные опросы, 80% демократов позитивно реагируют на биографию миллиардера. «Когда люди узнают о его активной роли в борьбе с климатическими изменениями и с небезопасными правилами по ношению оружия, когда они узнают, что он не просто миллиардер, а что он из средней семьи, что его отец никогда не зарабатывал больше 6 тысяч долларов в год, когда им рассказываешь о его достижениях и благотворительной деятельности, демократический электорат видит его в положительном свете», — приводит издание слова анонимного источника из Демократической партии.

В прошлом году Блумберг стал вторым филантропом в США по объёмам пожертвований после основателя Amazon Джеффа Безоса. При этом, как подчёркивает Politico, основные направления благотворительной деятельности потенциального кандидата в президенты сильно пересекаются с волнующими демократов темами вроде глобального потепления и контроля над оборотом оружия. И на этом фоне Bloomberg Philanthropies выглядит куда более выгодно, чем Trump Foundation, которая, по словам критиков, является «лишь чековой книжкой для экономических и политических интересов господина Трампа».