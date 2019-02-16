Miami Herald: своей политикой Трамп толкает партнёров в объятия России и Китая

Доктрина Трампа под лозунгом «Америка превыше всего» ведёт к тому, что США резко меняют условия взаимодействия с партнёрами. Но при этом их союзники станут искать более выгодные контракты как в военном, так и в экономическом плане, и воспользоваться этой возможностью поспешат Россия и Китай, пишет Miami Herald.

Напряжённость на Корейском полуострове снизилась, и Трамп понимает, что ядерное разоружение станет большой победой для него, для региона и для всего мира. Однако на этом соглашении «успехи Трампа как начались, так и закончатся», предрекает Miami Herald.



По словам автора статьи, политика Трампа ослабила вес Америки в международных вопросах, что дало противникам США стратегические возможности. «В нормальные времена это рассматривали бы как провал лидера и угрозу фундаментальным ценностям США, глобальному положению и доминированию в международном пространстве», — пишет автор статьи. Но сейчас, по его словам, «времена не нормальные».



Доктрина Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» хорошо звучит и популярна во внутренней политике. Однако, по словам автора статьи, в лучшем случае она недальновидна, но также опасна тем, что создаёт «вакуум лидерства». И неудивительно, что противники США стараются заполнить этот вакуум.



Когда Америка уходит, её партнёры и покупатели ищут, с кем заключить новые соглашения, пишет автор статьи. А сегодня США либо выходят из своих давних соглашений, либо ставят категорически иные и иногда тяжёлые условия, предлагая те же продукты и услуги или даже хуже. И потому партнёры открыты к поиску новых торговых, военных и дипломатических отношений, открыты России и Китаю.



В результате, как показывают опросы, даже в некоторых странах НАТО вроде Германии и Франции люди доверяют лидерам Китая и России больше, чем США. Ведь, как отметила Ангела Меркель, европейцы больше не могут полагаться на Америку.



В практическом смысле эти страны понимают, что в краткосрочной перспективе они полностью зависимы от США в плане безопасности. Сейчас им приходится пользоваться американскими вооружениями и инфраструктурой, но со временем всё может измениться.



Сегодня, как никогда, важны информация и телекоммуникации, но Китай идёт в этом направлении ускоренными темпами. В результате, если Америка не сможет его догнать, то информация со всего мира станет проходить через Китай, что пойдёт на руку его разведке. И, как отмечает автор статьи, «ставки высоки, ведь вовсю идёт напряжённое соревнование за цифровое доминирование при будущих поколениях».



В военном плане контракты на поставку истребителей F-35 и прочих американских вооружений отменяются. В качестве примера автор статьи приводит Индию, Турцию, Египет, Вьетнам, Ирак и Саудовскую Аравию, которые покупают российские системы С-400.



«Список новых проектов России и Китая по всему миру растёт, и входят туда объекты от важных портов и дорожной инфраструктуры до атомных электростанций», — пишет автор статьи. А между тем, с момента избрания Трампа прошло уже два года и ещё два впереди — немалый срок для геополитики.



Новые возможности открылись для России и Китая, а США остаётся лишь смотреть, как «глобальные шахматные фигуры приходят в движение, и Америка продолжает терять своих партнёров и пешек». Вот только Трамп так и не понял, что во внешней политике одно дело бить себя в грудь, другое — играть в шахматы, делает вывод автор статьи в Miami Herald.