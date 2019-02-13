Японский профессор: Путин дразнит Токио «запахом жареного угря» на переговорах по Курилам

Суть политики Путина заключается в том, что Россия постоянно дразнит Токио, делая вид, что готова к переговорам, полагает профессор Университета Хоккайдо Кимура Хироси. Хотя на самом деле Москва не намерена уступать и тянет время, чтобы получать от Японии всё необходимое по максимуму, предупреждает Хироси на страницах Sankei Shimbun. По его мнению, пришло время «как можно скорее» обратить внимание на эту тактику и использовать её против России.

Слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что он и президент Путин «обязательно» заключат мирный договор, для многих уже звучат привычно — однако если внимательно проанализировать ситуацию, то она вовсе не такая оптимистичная, пишет профессор Университета Хоккайдо Кимура Хироси в статье для Sankei Shimbun. По мнению автора, если учесть внутриполитическую ситуацию в России и тактику Путина, при помощи которой он «умело дразнит Японию», то можно предположить, что энтузиазм японского премьер-министра «выйдет ему боком» .

«Аннексия Крыма» лишь подогрела патриотизм россиян, которые категорически возражают против того, чтобы «вернуть» Японии хотя бы один из числа «спорных» островов, подчёркивается в статье. «Россияне потеряли уверенность в результате различных инцидентов, в которые была втянута Россия в 1990-е годы. В связи с этим у них появился комплекс крайней неполноценности», — поясняет автор. К числу подобных инцидентов, которые негативно отразились на самосознании россиян, он относит распад СССР, потерю союзников из числа стран Восточной Европы, а также «проигрыш России в холодной войне», укрепление американской гегемонии в мире, активизацию Китая и так далее.

«На этом мрачном фоне в 2014 году президент Путин успешно аннексировал украинский Крым. Для большинства россиян это стало значимым достижением, которое с гордостью продемонстрировало влияние России на международной арене. Спустя долгие годы россияне ощутили патриотизм и рукоплескали решимости своего президента», — говорится в статье. Если после этого Путин вдруг решится «передать» какие-то территории другой стране, то его сразу обвинят в использовании двойных стандартов, уверен автор. Как показывают результаты последних социологических опросов, до 77% россиян твёрдо придерживаются мнения, что «северные территории» не следует передавать Японии, в то время как «не против» возврата выступает не более 17% респондентов. В Москве и на Сахалине недавно прошли демонстрации против передачи Южных Курил, причём на некоторых плакатах даже было написано: «Вместо островов отдадим Японии Путина», — пишет Sankei Shimbun.

Кроме того, и сам Владимир Путин наверняка «даже не помышляет о том, чтобы вернуть Японии хотя бы один остров», уверен автор: «Он пошёл в КГБ по собственному желанию. Что самое ценное для чекиста? Я не ошибусь, если отвечу, что самое святое — это территориальная целостность родины. Президент Путин заявлял, что не следует уступать ни миллиметра территории России». Когда Путин работал в КГБ в Дрездене, на его глазах в результате «перестройки, гласности и новой дипломатии президента Горбачёва» рухнула система восточной Германии, которая считалась образцовой моделью социалистического общества и гордилась «железобетонной сплочённостью», отмечается в статье. А на родине его ожидал распад Советского Союза, который сам Путин назвал «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века», напоминает Sankei Shimbun.

По мнению автора, испытав всё это на себе, теперь президент России жёстко выступает против любых попыток отделения каких-то территорий и считает, что «его священная миссия заключается в возрождении мини-СССР», в связи с чем с большим энтузиазмом поддерживает создание Евразийского экономического союза. После того как в 2014 году Путин «умело воспользовался смутой на Украине и успешно аннексировал Крым», его рейтинг поднялся до 80%. Поэтому он вряд ли решит сделать территориальные уступки Японии, подчёркивается в статье. Суть политики его администрации заключается в том, что Россия «постоянно дразнит Японию», пишет Sankei Shimbun.

Необходимо учитывать, что премьер-министр Абэ будет находиться у власти до сентября 2021 года. И поскольку для того, чтобы заключить мирный договор с Россией, ему необходимо получить согласие японцев и ратификацию в парламенте, то необходимо достигнуть с президентом Путиным общего согласия до встречи в верхах, которая пройдёт на полях саммита G20 в июне этого года — для Абэ это крайний срок, подчёркивается в статье. При этом Путин будет находиться на посту президента до мая 2024 года, то есть на два с половиной года дольше, чем японский премьер-министр. Поэтому скорее всего, на протяжении этого года российский лидер «продолжит делать вид, что он готов к переговорам», прогнозирует автор.

По его мнению, выгоды России в сближении с Японией очевидны: это даёт ей «козырь в противоборстве с G7 и Китаем», а также возможность глубже проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион и получить от Токио «экономическую и технологическую помощь». Чтобы достичь этих целей, Путин успешно использует простую и понятную тактику, говорится в статье: «Если говорить по-японски, он дразнит Японию запахом жареного угря. Смысл в том, чтобы длительное время получать от Японии все необходимое по максимуму». Поэтому японское руководство должно как можно скорее обратить внимание на эту кремлёвскую тактику, чтобы в свою очередь «использовать её против России», заключает Sankei Shimbun.