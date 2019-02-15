Welt: повестка стартующей Мюнхенской конференции обширна — глобальному порядку приходит конец

В Мюнхене стартует очередная международная конференция по безопасности, сообщает Welt. Список гостей трёхдневного мероприятия не короток, как и повестка дня, поскольку мировому порядку, как предупредил глава важнейшей встречи экспертов Вольфганг Ишингер, приходит конец, отмечает корреспондент немецкого телеканала.
Сегодня стартует Мюнхенская конференции по безопасности — самая важная в мире встреча экспертов в области политики безопасности, в которой должны принять участие около 30 глав правительств и государств, а также порядка 90 министров. Самыми авторитетными выступающими в Мюнхене, пожалуй, станут канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс. Недавно Пенс обвинил Иран в подготовке нового холокоста и призвал Европу выйти из иранской ядерной сделки. С подробностями Катарина Кунерт.
Мюнхен перед началом конференции по безопасности — у отеля Bayerischer Hof пока ещё относительно спокойно. В течение дня всё, однако, изменится. Список гостей трёхдневного мероприятия не короток, как, собственно, и повестка дня, поскольку:
ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:Глобальный порядок начал разваливаться, причем не в последние недели, а уже давно. Можно это сформулировать и более жёстко — глобальному порядку приходит конец.
Скоро конец может прийти и Договору РСМД между Россией и Соединёнными Штатами. Не исключено, что в результате в Европе разместят новые ракеты средней дальности, а это означает возвращение во времена холодной войны.
В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен предотвратить начало новой ядерной гонки вооружений.
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО:В Мюнхене я встречусь с министром иностранных дел России Лавровым, и считаю, что с Российской Федерацией важно вести переговоры — в частности потому, что сегодня мы столкнулись с целым рядом серьёзных проблем.
К ним можно причислить затянувшиеся конфликты в Сирии и на Восточной Украине, в которых Россия задаёт тон. В центре внимания также стоят проблемы растущего национализма в Европе и нестабильной ситуации в Венесуэле, где по-прежнему существует угроза военной интервенции США.
Перед началом конференции по безопасности немало совещаний пришлось провести и мюнхенской полиции. Для обеспечения безопасности 24 часа в сутки будут задействованы 4 400 полицейских. Это на 400 сотрудников больше, чем в прошлом году.
ВЕРНЕР ФАЙЛЕР, представитель полиции Мюнхена:В этом году к нам приедет больше высокопоставленных гостей, чем в прошлом, и поэтому мы, конечно же, примем соответствующие и более масштабные меры безопасности.
Именно по этой причине, а также из-за того, что акции протеста не ограничатся несколькими демонстрантами, обширную территорию вокруг Bayerischer Hof оцепили сотрудники полиции.
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