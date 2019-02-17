WP: чрезвычайное положение в США — очередной удар Трампа по американским устоям

Дональд Трамп известен своим презрением к негласным правилам поведения президента США и неоднократно попирал демократические устои страны, уверен обозреватель The Washington Post Макс Бут. Однако введение чрезвычайного положения в стране ради строительства «ненужной» стены в угоду своему электорату стало самым вопиющим предательством наследия предшественников Трампа, полагает автор.

Администрация Трампа продолжает проверять на стрессоустойчивость американский конституционный строй, полагает обозреватель The Washington Post Макс Бут. Хотя доказательств нарушения закона со стороны Трампа — по крайней мере, тех, что могут быть использованы в суде — всё ещё нет, президент «систематически попирает демократические устои» страны, уверен журналист.

Не чувствуя себя связанным традицией или нормами нравственности, а также не имея представления о негласных правилах поведения президента, Трамп пренебрегает опытом своих предшественников и вдохновляется, скорее, стилем Владимира Путина и Виктора Орбана, чем Джорджа Вашингтона или Авраама Линкольна, отмечает автор статьи.

Так, в отличие от своих предшественников, сегодняшний глава Белого дома не считает нужным уделять серьёзное внимание докладам разведывательных управлений и, похоже, испытывает большее доверие к «врагам Соединённых Штатов», чем к собственным спецслужбам, замечает Бут. В качестве примера журналист приводит свидетельство бывшего и.о. директора ФБР Эндрю Макэйба. В своей новой книге Макэйб рассказывает, что Трамп отказывался верить информации разведслужб о пробном запуске международных баллистических ракет в Северной Корее. «Он думал, что у Северной Кореи нет возможностей запускать подобные ракеты. По его словам, он был уверен в этом, потому, что об этом ему сказал Владимир Путин», — пишет автор книги.

Кроме того, «этика» — понятие для Трампа столь же чуждое, как «преуменьшение» или «сдержанность», иронизирует журналист WP. Если предыдущие президенты с готовностью обнародовали данные о своих финансовых делах и старались дистанцироваться от собственных бизнес-интересов, нынешний лидер США, напротив, «извлекает выгоду из своего президентства».

Слова, звучащие из уст президента, также нарушают установленные нормы приличий. «Ни один из предшествующих президентов не назвал бы прилюдно свою бывшую любовницу «лошадиной мордой», а политического оппонента, претендующего на индейское происхождение — «Покахонтас», — негодует автор, вспоминая, наряду с этим, и о других неэтичных высказываниях Трампа.

Одним из важнейших разрушенных Трампом барьеров газета считает нападки на Министерство юстиции. Увольнение директора ФБР и генерального прокурора с целью не допустить расследования собственной деятельности, клевета на минюст и ФБР, какой не позволял себе даже Никсон, подстрекательство свидетелей к отказу от сотрудничества со следствием, — все это, по мнению журналиста, говорит не только о препятствовании правосудию со стороны главы государства, но и о том, что оно совершается «у всех на виду».

Помимо этого, Трамп нарушал правила, отправляя войска на границу для «откровенно политических» нужд, вводя таможенные пошлины в отношении союзников на основании соображений «государственной безопасности», «смешивая с грязью» лидеров союзнических держав, а также поставив под сомнение всю электоральную систему страны и став инициатором «иностранного вмешательства» в американскую политику.

«Однако, вероятно, ничто из уже сделанного Трампом не тревожит так сильно, как неправомерное использование указа о чрезвычайном положении в угоду своему шовинистическому электорату», — замечает Бут. Первоначальной целью этого законодательного акта было ограничение власти президента в отношении объявления чрезвычайного положения в стране: она должна была ограничиваться действительно чрезвычайными ситуациями — такими как стихийное бедствие или вооружённое нападение.

Тем не менее, Трамп, пользуясь «туманностью» формулировок, пытается использовать указ для строительства ненужной стены, которую отказывается финансировать конгресс, подчёркивает автор статьи. «Авторы закона 1976 года действовали, опираясь на наивное предположение о том, что будущие президенты будут благонамеренными гражданами, обладающими значительной рассудительностью в исполнении своих обязанностей», — полагает журналист. — Они и вообразить не могли кого-то вроде Трампа в Белом доме».

Как утверждает газета, количество нелегальных мигрантов в США с 2000 года сократилось на 75%. «Чрезвычайное положение заключается только в том, что Трамп злоупотребляет своей президентской властью», — уверен обозреватель. Решением, по его убеждению, может стать официальное оформление конгрессом неписаных правил президентского поведения и принуждение главы государства к рассудительности. Однако этого, по мнению Бута, не стоит ждать в ближайшем будущем, ведь республиканские члены конгресса и сами нарушили один из важнейших устоев: «они ставят свою верность по отношению к президенту и политичесокй партии выше своей верности стране и конституции».