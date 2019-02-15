ABC News: ради денег на стену Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение

Чтобы избежать новой приостановки работы правительства, президент США подпишет законопроект о расходах. Однако довольствоваться небольшой суммой, выделенной на строительство барьера на южной границе, он не намерен, передаёт ABC News. Как сообщает телеканал, глава Белого дома планирует ввести в стране чрезвычайное положение и построить стену, перераспределив бюджетные деньги.

Президент введёт в стране чрезвычайное положение, чтобы получить деньги на строительство своей стены на границе, — об этом сегодня сообщает Белый дом. Тем временем ожидается, что в ближайшие часы президент подпишет законопроект о финансировании (государственных структур. — ИноТВ). В результате удастся избежать приостановки работы правительства, но президент получит деньги всего на 55 миль ограждения. Сам он просил 200 миль.



Сегодня демократы уже называют решение президента беззаконием и грубым злоупотреблением властью и предупреждают о том, что могут сделать будущие президенты-демократы, если последуют примеру президента Трампа.



Репортаж главного корреспондента ABC News в Белом доме Джонатана Карла.



Напряжённость держалась до последней минуты, но президент заявил лидерам конгресса, что подпишет законопроект о расходах, который ему не нравится, и таким образом устранит угрозу приостановки работы правительства.



МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер республиканского большинства в сенате США: Он готов подписать законопроект. Одновременно с этим он издаст декларацию о чрезвычайном положении в стране. И я сказал ему, что подготовлю… что поддержу декларацию о чрезвычайном положении в стране.



Законопроект предоставляет лишь небольшую часть денег, которые президент хочет выделить на строительство своей стены на границе. Но он заявляет, что найдёт способ построить остальное.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: И это большая стена. Крепкая стена. Это стена, через которую людям так просто не перебраться. Они должны быть в чрезвычайно хорошей форме, чтобы через неё перелезть. Думаю, им было бы проще забраться на Эверест.



Один из ближайших союзников президента заявил, что тот не может подписать законопроект, не объявив при этом чрезвычайное положение в стране.



ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: Время пришло. Это необходимость. Это позволило бы администрации получить доступ к дополнительным миллиардам на строительство стены.



После объявления о чрезвычайном положении президент попытается взять деньги из других федеральных структур — вероятно, у Пентагона. Этот шаг тут же оспорят в суде. Демократы называют это беззаконием и грубым злоупотреблением властью.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США: Если президент может объявить о чрезвычайном положении из-за проблемы, из которой он сам делает чрезвычайное положение… из-за иллюзии, которую он хочет навязать… Только подумайте, что может представить американскому народу президент с другими ценностями!



Итак, Джонатан Карл с нами на прямой связи из Белого дома. Джонатан, решением президента о введении чрезвычайного положения недовольны не только демократы вроде Нэнси Пелоси. Многие республиканцы уже давно выражают обеспокоенность. Они тоже указывают на то, что могут сделать будущие президенты. Например, какие шаги мог бы предпринять президент-демократ после ряда массовых убийств с применением огнестрельного оружия.



ДЖОНАТАН КАРЛ, главный корреспондент ABC News в Белом доме: Сегодня республиканцы снова приводили этот довод. По их словам, это устанавливает ужасный прецедент, на который в будущем сошлётся президент-демократ. И ещё, Дэвид, по данным ABC News, Министерство юстиции предупредило Белый дом, что эта декларация о чрезвычайном положении в стране, вероятно, будет заблокирована судебными инстанциями — по крайней мере, временно. Таким образом, немедленно провести её в жизнь не удастся. Хотя, как сообщил мне высокопоставленный сотрудник администрации, Белый дом по-прежнему уверен, что в конечном итоге победит, подав апелляцию.



Ясно. Джонатан Карл будет продолжать следить за развитием событий этим вечером. Спасибо, Джонатан!



Дата выхода в эфир 14 февраля 2019 года.