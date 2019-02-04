Independent: Пентагон направит 3750 солдат на границу с Мексикой

Министерство обороны США анонсировало планы дополнительно разместить 3750 солдат на границе с Мексикой — в качестве подкрепления для таможенных служб. Как сообщает The Independent, по предварительным планам военным предстоит провести там 90 дней.

Пентагон собирается отправить 3750 солдат на границу с Мексикой, сообщает The Independent. По планам, военные должны провести там три месяца, в течение которых будут помогать пограничным службам.

Как отметили в Министерстве обороны страны, вместе с подкреплением общее число регулярных сил Погранично-таможенной служба США составит порядка 4350 человек.

Размещение войск на границе с Мексикой впервые власти одобрили ещё в октябре, до промежуточных выборов в конгресс. Тогда инициативу активно поддержали сторонники и однопартийцы Трампа.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан утвердил соответствующий документ 11 января. А обнародовал новости о размещении глава комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Адам Смит.