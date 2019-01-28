Fox News: демократы «по-детски» радуются победе над Трампом, но проблема иммиграции никуда не делась

Решение о возобновлении работы правительства США демократы восприняли как собственную победу над Трампом, несмотря на то что иммиграционная система в стране по-прежнему работает из рук вон плохо, отмечает Fox News. По мнению телеведущего Стива Хилтона, теперь президенту Белого дома пора взяться за проблему всерьёз: потребовать у конгресса не 5, а 25 млрд. долларов на строительство стены и предложить взамен постоянные гарантии для некоторых категорий нелегальных иммигрантов.

Внесём ясность: момент крайне серьёзный. Много лет ваше руководство ничего не делало для решения одной из главных проблем нашего времени — проблемы роста глобальной миграции. Президент Трамп пытался добиться каких-то успехов в этом чрезвычайно серьёзном вопросе с помощью приостановки работы правительства. В ответ ваши лидеры и ваши СМИ повели себя по-детски — как будто всё это лишь игра.



CNN: Трамп отступил. Федеральное правительство снова открылось после внезапной уступки президента Трампа.



Справедливо ли сказать, что Трамп сдался, а Нэнси Пелоси победила?



NBC: Правительство открылось, президент Трамп прогнулся, демократы выиграли этот бой.



CNN: Есть короткое слово, описывающее то, что мы только что видели. Это слово «прогиб».



Никакой стены, только прогиб.



Ради всего святого, давайте поговорим об этом серьёзно! Вот несколько простых истин. Первая: не президент Трамп создал этот кризис. Он-то как раз пытается решить проблему, которую политики от обеих партий оставляли гнить на протяжении десятилетий. Если точнее, с 1986 года — с Закона о реформе и контроле за иммиграцией.



Предполагалось, что это единовременное решение проблемы: амнистия для лиц, иммигрировавших нелегально, но в остальном законопослушных, в обмен на суровые взыскания для работодателей, нанимающих новых нелегальных иммигрантов. Это был полный провал. Амнистия произошла, но система проверки работодателей оказалась смехотворной. Результат? Новый колоссальный стимул для нелегальной иммиграции. Полная противоположность тому, что было обещано. Так или иначе, тот провал по сей день задаёт тон дебатам об иммиграции. Но теперь, с этим президентом, явным приверженцем безопасности границ, у нас есть шанс освободиться от пут прошлого.



Вот мой совет президенту Трампу: не упустите этот шанс исторического прорыва, берите выше, требуйте настоящей безопасности границ, не пять, а двадцать пять миллиардов долларов. Назовите это «пограничной инфраструктурой» — кажется, инфраструктуру поддерживают все. И пусть она включает в себя «улучшенное ограждение», чтобы демократы могли с этим смириться. Но не останавливайтесь на этом. Исправьте ошибку закона от 1986 года с помощью жёсткой общенациональной системы проверки статуса соискателей рабочих мест. Сюда же — отслеживание виз, чтобы выявлять и тех, кто прибывает через аэропорты.



В обмен на это примите как данность, что столь большой победы нельзя добиться, предложив слишком мало. С настоящей безопасностью на границе и с системой проверки статуса соискателей рабочих мест защита для «мечтателей» (нелегальных иммигрантов, прибывших в США до совершеннолетия. — ИноТВ) и других может быть постоянной, а не временной. Сделайте такое предложение! А потом рекламируйте его по всей стране. Каждый день, начиная с сегодняшнего и до 15 февраля. Покажите, что именно вы — лидер с планом на долгосрочную перспективу. Вы объединяете людей. Именно вы ведёте себя разумно.



И если после всего этого демократы по-прежнему будут лишь говорить «нет»… Ну, у вас останется лишь один вариант: исполнить своё предвыборное обещание самостоятельно. Но сторонники президента Трампа, которые надеются именно на это, потому что не хотят платить цену сделки с демократами, должны помнить: стена, строящаяся по президентскому указу, может в конечном итоге оказаться стеной только на словах. Куда лучше заключить сделку и действительно построить стену.



Каждый сторонник президента, в конгрессе или в стране, на этом канале или где-либо ещё, должен понять, что, возможно, именно сейчас решается, переизберут президента или нет. Не загоняйте его в угол, не проводите дурацких «красных линий», ограничивающих его возможности на переговорах. Дайте ему простор для сделки. Крупной, исторической. Сделки, которая наконец починит нашу катастрофически неисправную иммиграционную систему.



Я хочу знать, что думаете вы, особенно на эту важную тему. Дайте нам знать — на @NextRevFNC и @stevehiltonx.



Дата выхода в эфир 27 января 2019 года.