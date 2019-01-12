Фарадж: в европейскую политику вернулась мода на безопасность границ

Пока в Америке идут споры о строительстве стены на границе с Мексикой, большинство населения Европы говорит «нет» нелегальной иммиграции, отмечает в эфире Fox News инициатор брексита Найджел Фарадж. По словам британского политика, европейцы не желают мириться с ростом преступности и террористической угрозой, и это определит исход следующих выборов в Европарламент.

Споры об этом и сама ситуация с несанкционированным пересечением границ имеют место не только в нашей стране. В Италии разворачиваются очень похожие события. Недавно итальянские следователи пресекли операцию по незаконному ввозу в Европу исламских экстремистов под видом беженцев, просящих политического убежища. Кажется, до сих пор никто не обвинил итальянскую полицию в расизме… Почему?



Сегодня с нами Найджел Фарадж — бывший глава Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP). Рад вас видеть, Найджел!

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, инициатор движения за выход Великобритании из ЕС: Спасибо!



Когда вы смотрите дебаты по поводу происходящего на южной границе нашей страны, Соединённых Штатов, это вам не напоминает то, что вы видели в Европе?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Четыре года назад, когда разразился средиземноморский кризис, я заявил в Европейском парламенте: «Мы не должны позволить, чтобы наше сострадание поставило под угрозу нашу цивилизацию, потому что ИГ* воспользуется средиземноморским маршрутом, чтобы заслать своих людей в Европу». И, конечно, в прошлом году Интерпол предупредил нас, что до 50 джихадистов уже прибыли из Туниса в Италию. А сегодня, как вы уже сказали, была обнаружена и схвачена эта банда, занимавшаяся ввозом джихадистов.



Разве могут быть более явные свидетельства того, какой огромный урон вы наносите собственной стране, собственной цивилизации и безопасности собственных граждан, если не заявляете о недопустимости незаконного проникновения в вашу страну?



Я вижу, что происходит сегодня в Техасе. И я бы сказал американцам: «Обратите внимание на эту новость, на то, как ИГ пользуется слабостью правительств в вопросе границ. Из этого я заключаю, что Трамп совершенно прав в своих заявлениях».



Интересно, что вы все обсуждаете эту тему гораздо дольше, чем мы, американцы.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да.



На самом деле, только Трамп сделал эти споры настолько публичными. Такое впечатление, что в Европе общепринятое мнение меняется. Сегодня я читал статью о том, что даже левые в Европе начинают подумывать, что, может быть, границы важны.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да. Мы пришли к тому, что в большинстве стран более 70 процентов населения говорят: «Эй, остановитесь, это безумие!». И знаете, Такер, дело не только в терроризме. Если посмотреть, что произошло с такими странами, как Швеция и Германия… В их городах поселилось огромное количество людей совсем другой культуры, а с ними и различные преступления сексуального характера и другие проблемы.



Итак, подавляющее большинство европейских граждан говорит: «Это безумие должно прекратиться». И мы видим политические перемены. Конечно, от госпожи Меркель и от французского президента Макрона мы это не дождёмся. Но я думаю, что в мае этого года, на выборах в Европарламент, мы увидим резкую смену политического курса. В европейской политике контроль над границами снова входит в моду. И, скажу я вам, давно пора!



Да уж, конечно! Но мы можем усвоить этот урок, я на это надеюсь. Спасибо, Найджел Фарадж! Как всегда, рад был вас видеть!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 10 января 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.