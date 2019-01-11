Welt: отсутствие единой миграционной политики аукнется ЕС на выборах в Европарламент

Случай с распределением мигрантов, находившихся на территории Мальты, показал, что ЕС как никогда далёк от единства в вопросе миграционной политики, считает Die Welt. Вместо общего подхода вокруг мигрантов разыгрывается циничный торг: системного распределения нет и не предвидится, учитывая стремление европейских стран к обособлению. Издание отмечает, что плата за отсутствие единой миграционной политики может настигнуть ЕС на грядущих выборах в Европарламент.

Для 49 беженцев из Африки, проведших две недели на немецких спасательных кораблях у мальтийских берегов, новость о том, что у их проблемы «существует европейское решение» стала позитивной, пишет Die Welt. Она означала, что теперь им можно будет сойти на сушу, и о них позаботятся.

Однако, с другой стороны, ситуация стала ещё сложнее, отмечает издание. Мальта взамен договорилась о распределении 249 уже находившихся на её территории беженцев по странам ЕС. Таким образом, из общего количества беженцев, 78 человек должны будут остаться на Мальте, 44 будут депортированы в страну происхождения, а ещё 176 должны быть приняты Германией, Францией, Португалией, Ирландией, Румынией, Люксембургом, Нидерландами и Италией.

Как пишет Die Welt, вокруг этого пустякового решения разыгрался нешуточный торг, доказавший, что «хвалёная единая и солидарная европейская миграционная политика остаётся мифом». Вместо неё наблюдаются лишь циничные «игры» с мигрантами. Издание констатирует, что с момента начала миграционного кризиса прошло уже почти четыре года, однако Европа как никогда далека от единого подхода к миграционной политике. Угрозы и протесты не подействовали на страны Восточной Европы, категорически отказавшиеся принимать мигрантов. Die Welt отмечает, что идея национального обособления набирает в ЕС все больше популярности.

При этом еврокомиссар по вопросам беженцев Димитрис Аврамопулос похвалил «активную солидарность» всех членов ЕС, которые приняли участие в решении проблемы мальтийских беженцев, однако, этой солидарности не достаточно для «устойчивого решения по распределению».

Именно поэтому сейчас могут приниматься только несистемные, «ситуативные» решения, как в случае с Мальтой, резюмирует издание. ЕС по-прежнему проваливает свой главный вызов, и политические издержки этого провала растут. Поплатиться Брюссель может на скорых выборах в Европарламент.