Independent: экономисты подсчитали, в какую сумму США обошёлся шатдаун

В S&P Global Ratings подсчитали, что из-за прекращения работы американского правительства экономика потеряла как минимум $6 млрд. Шатдаун длился чуть больше месяца, но сказался на 800 тыс. госслужащих, которые были вынуждены либо отправиться в неоплачиваемый отпуск, либо работать без зарплаты.

Компания S&P Global Ratings подсчитала, во сколько обошёлся американской экономике шатдаун, пишет Independent. По словам экспертов, всего за один месяц эта сумма составила как минимум $6 млрд.

Такие потери были вызваны остановкой работы госслужащих и тревогой, которая распространилась по всей бизнес-отрасли.

Трамп согласился вернуть правительство к работе после 35 дней шатдауна. В условиях, о которых он договорился с демократами, нет финансирования строительства стены на границе с Мексикой, на которую ушло бы $5.7 млрд. Впрочем, это соглашение лишь временное.

«Хотя этот шатдаун и закончился, отсутствие согласия в конгрессе наверняка окажет влияние на уверенность в бизнес-кругах и на самочувствие финансовых рынков», — приводит издание вердикт S&P.

Шатдаун затронул девять федеральных агентств, и порядка 800 тыс. госслужащих были вынуждены либо отправиться в неоплачиваемый отпуск, либо работать без зарплаты. В их числе работники аэропортов, и это привело к задержке рейсов и переводу их в другие аэропорты.

Трамп решился на прекращения шатдауна на фоне сокращения своих рейтингов. Автор статьи отмечает, что большинство американцев обвиняют в шатдауне именно Трампа.

При этом Трамп дал понять, что он рассматривает альтернативные варианты, как построить стену на границе, если конгресс так и не согласится выделить деньги, пишет Independent.