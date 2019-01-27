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Independent: экономисты подсчитали, в какую сумму США обошёлся шатдаун

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В S&P Global Ratings подсчитали, что из-за прекращения работы американского правительства экономика потеряла как минимум $6 млрд. Шатдаун длился чуть больше месяца, но сказался на 800 тыс. госслужащих, которые были вынуждены либо отправиться в неоплачиваемый отпуск, либо работать без зарплаты.
Independent: экономисты подсчитали, в какую сумму США обошёлся шатдаун
Reuters

 

Компания S&P Global Ratings подсчитала, во сколько обошёлся американской экономике шатдаун, пишет Independent. По словам экспертов, всего за один месяц эта сумма составила как минимум $6 млрд.
 
Такие потери были вызваны остановкой работы госслужащих и тревогой, которая распространилась по всей бизнес-отрасли.
 
Трамп согласился вернуть правительство к работе после 35 дней шатдауна. В условиях, о которых он договорился с демократами, нет финансирования строительства стены на границе с Мексикой, на которую ушло бы $5.7 млрд. Впрочем, это соглашение лишь временное.
 
«Хотя этот шатдаун и закончился, отсутствие согласия в конгрессе наверняка окажет влияние на уверенность в бизнес-кругах и на самочувствие финансовых рынков», — приводит издание вердикт  S&P.
 
Шатдаун затронул девять федеральных агентств, и порядка 800 тыс. госслужащих были вынуждены либо отправиться в неоплачиваемый отпуск, либо работать без зарплаты. В их числе работники аэропортов, и это привело к задержке рейсов и переводу их в другие аэропорты.
 
Трамп решился на прекращения шатдауна на фоне сокращения своих рейтингов. Автор статьи отмечает, что большинство американцев обвиняют в шатдауне именно Трампа.
 
При этом Трамп дал понять, что он рассматривает альтернативные варианты, как построить стену на границе, если конгресс так и не согласится выделить деньги, пишет Independent.

 

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Independent Великобритания Европа
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