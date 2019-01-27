Independent: экономисты подсчитали, в какую сумму США обошёлся шатдаун
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Американский военнослужащий был задержан на Окинаве за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Ширина отдельных полос движения на российских автомагистралях может быть различной. К такому выводу пришли инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института.
В Москве в среду, 17 апреля, ожидается потепление до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Специалисты НИУ ВШЭ выяснили, в каких сферах планируют работать студенты российских вузов. С результатами исследования ознакомился RT.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел убедила американского лидера Дональда Трампа выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей.
В Колумбии произошёл разлив нефти на крупном трубопроводе после вооружённого нападения.
Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко заявил, что у ведомства достаточно ресурсов для обеспечения безопасности дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, написал в адрес президента России Владимира Путина обращение, в котором попросил российского лидера о помощи.
Шесть человек погибли в результате крушения лёгкомоторного самолёта в чилийском городе Пуэрто-Монт.
Власти Новой Зеландии приняли решение понизить уровень угрозы национальной безопасности до среднего.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что имеет «все основания выиграть выборы».
В американском городе Севьервилл мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».
В скором времени в правительстве России могут произойти кадровые перестановки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.
Около 60 человек совершили массовый побег из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Американский лидер Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, рекомендовавшую властям США прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене.
Сотрудниками правоохранительных органов Лондона были задержаны 290 экологических активистов, устроивших акцию протеста в центре города.
В американском городе Филадельфия водитель совершил умышленный наезд на группу людей.
Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичёв выгнал из студии приглашённого на передачу историка Александра Сытина во время обсуждения пожара в Нотр-Даме.
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи.
В Хабаровске произошло возгорание на складе лесоперерабатывающего предприятия.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с украинским лидером Петром Порошенко.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:0), в котором аргентинец сделал дубль.
Ливийская газета The Libya Observer, ссылаясь на источник, сообщила, что столица Ливии Триполи подверглась ракетному обстрелу.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
В возрасте 87 лет скончался писатель-фантаст Джин Вулф.
Матейс де Лигт, автор победного гола в ворота «Ювентуса» (1:2), который вывел «Аякс» в полуфинал Лиги чемпионов, считает, что мастерство его команды растёт с каждым матчем.
После вылета из Лиги чемпионов главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил о намерении продолжить работу с командой.
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко по поводу миротворцев.
Новым наставником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» стал Тодд Маклеллан.
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан провёл переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, в рамках которых стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.
Команда португальского форварда Криштиану Роналду вылетела на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.
Амстердамскому «Аяксу» пришлось преодолеть наибольший путь среди всех участников полуфиналов Лиги чемпионов за всю историю турнира.
Вход на дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК «Олимпийский» 19 апреля будет бесплатным.
Амстердамский «Аякс» попал в четвёрку сильнейших клубов Лиги чемпионов УЕФА впервые за 22 года.
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Толчки произошли в Кроноцком заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.
По информации прессы, бывший российский биатлонист, трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов может войти в штаб сборной России.
Амстердамский «Аякс» сумел добыть гостевую победу в матче с «Ювентусом» и завоевать путёвку в полуфинал Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал турнира.
В Мурманской области представители Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали пятерых браконьеров с крабом почти на 5,3 млн рублей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Марсель» присоединится к числу французских футбольных клубов, которые пожертвуют средства на восстановление собора Парижской Богоматери.
В компании Sony рассказали о характеристиках следующей модели игровой консоли PlayStation. Как сообщил геймдизайнер Марк Церни, приставка получит процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2.
Экс-хоккеист СКА Валерий Покровский в беседе с ФАН оценил драку форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
В ближайшие сутки в уральских регионах ожидаются заморозки, мокрый снег с метелью, сообщает URA.RU.
В Сочи начали проводить строительно-монтажные работы по отсыпке и укреплению пляжей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Их стоимость составит почти 1 млрд рублей.
В Калининградской области более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 20 единиц техники Балтийского флота участвуют во флотском этапе соревнований понтонно-переправочных подразделений по полевой выучке «Открытая вода — 2019». Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.