Обозреватель Bloomberg: шатдаун в США — крупная победа для России и Китая

Для России и Китая шатдаун — это крупная победа, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. По мнению автора, частичное закрытие федерального правительства стало «символическим благом» для авторитаризма, который ведёт борьбу с либеральной демократией.

В то время как в США продолжается частичный шатдаун, политическая цена за происходящее для Белого дома растёт, а внутренних последствий становится всё больше.

Однако другая проблема с шатдауном, на которую при этом зачастую не обращают внимания, заключается в том, чтобы он не проходит бесследно и для внешней политики США.

На фоне общей обеспокоенности по поводу стабильности американского правительства и на фоне вызовов со стороны капиталистического авторитаризма, шатдаун — это ещё один признак того, что политическая система Соединённых Штатов даёт сбои.

По сравнению с предыдущими шатдаунами, нынешний на самом деле относительно слабо отражается на управлении американским государством. В 2013 году президент Барак Обама отменил ключевую дипломатическую поездку в Азиатско-Тихоокеанский регион из-за закрытия правительства в связи с отказом конгресса финансировать программу Obamacare. В результате возникла обеспокоенность касательно того, что США утрачивают лидерство в регионе.

В нынешнем случае большинство крупных ведомств и агентств, которые отвечают за национальную безопасность, — в частности, Пентагон и разведсообщество — уже получили полное финансирование на текущий фискальный год и продолжают работать с минимальными перебоями или вообще без таковых.

Так что внешнеполитический ущерб от шатдауна лежит, по мнению автора, в области символизма, поскольку нынешние перебои в функционировании американского государства происходят в двух контекстах мирового значения.

Во-первых, на международной арене наблюдается рост обеспокоенности по поводу стабильности и базовой функциональности американского правительства. На протяжении последних десятилетий, особенно последних 20 лет, перебоев в работе политической системы США становилось всё больше, и мир следил за этими тревожными изменениями в американской политике.

«Президент, который в своём твите грозит войной, а затем в мгновение ока кардинально меняет политику, беспрецедентная текучка среди высокопоставленных внешнеполитических советников и тревожно высокий уровень внутренней борьбы и утечек информации стали обычным делом для администрации Трампа», — отмечает автор.

Самый длительный шатдаун в истории США, спровоцированный капризом президента, который всё чаще становится заложником наиболее радикальных частей своего электората, может лишь усилить растущие сомнения союзников и друзей Америки по поводу того, можно ли положиться на Вашингтон.

Однако существует и ещё один глобальный контекст шатдауна — обостряющееся «противостояние систем». Речь идёт о противоборстве либеральной демократии и капиталистического авторитаризма. Соперничество США с Россией и особенно Китаем касается не только военной мощи стран и их дипломатического влияния. Оно также затрагивает вопрос о том, какая система лучше всего отвечает нуждам народа и эффективно действует на мировой арене.

В этом противостоянии у США есть ряд преимуществ, поскольку американская система гораздо более открытая, инклюзивная и прозрачная. Тем не менее авторитарные лидеры зачастую утверждают, что либеральная демократия хаотична, ненадёжна и склонна к провалам. И именно такой посыл отправляет шатдаун.

«Администрация Трампа обещала сделать так, чтобы Америку вновь зауважали, она трубила о своей готовности ввязаться в противостояние великих держав. И она может начать с осознания ущерба — символического, но при этом реального, — к которому приводит нынешний шатдаун», — подытоживает Хэл Брэндс свою статью для Bloomberg.