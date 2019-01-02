Newsweek: из-за шатдауна правительства заповедники США переполнились мусором и человеческими отходами

Приостановка работы американского правительства негативно сказывается на национальных парках по всей стране, сообщает Newsweek. После шатдауна заповедники продолжили свою работу без рейнджера и персонала и оказались переполнены мусором и отходами человеческой жизнедеятельности. В некоторых национальных парках ситуация настолько критическая, что их приходится закрывать для посещения.

Национальные парки видят воздействие шатдауна американского правительства в сообщениях об избытке мусора и человеческих продуктов жизнедеятельности на природе по всей территории США, сообщает Newsweek.

По словам старшего управляющего по бюджету Ассоциации сохранения национальных парков США Джона Гардера, продолжающийся шатдаун правительства — «кошмарный сценарий», и есть опасения, что он нанесёт «значительный ущерб» природным ресурсам по всей стране.

Такая ситуация сложилась с 22 декабря, после того как администрация Трампа не смогла договориться с демократами о финансировании в размере $5 млрд, которого президент требует для строительства пограничной стены между США и Мексикой.

Как отмечается в статье, национальные парки закрывались в связи с приостановкой действия правительства и ранее, однако на этот раз они остались открытыми для посетителей — но без рейнджеров и персонала, поддерживающего их работу и состояние. «Мы опасаемся, что скоро увидим значительный ущерб природным ресурсам в парках и, возможно, историческим и другим культурным артефактам, — поделился Гардер. — Мы обеспокоены тем, что это повлияет на безопасность посетителей. Это действительно кошмарный сценарий».

В понедельник Йосемитский национальный парк объявил, что закрывает часть своих общественных зон и кемпингов, потому что они стали небезопасными. Жительница долины Йосемити Дакота Снайдер рассказала журналистам, что посещение парка бесплатно для всех, поэтому «это так душераздирающе». «Там больше мусора и человеческих отходов, а также пренебрежения правилами, чем я видела за четыре года жизни здесь», — посетовала она.

Как пишет Newsweek, парки могут закрываться, когда они представляют угрозу для здоровья и дикой природы. В национальном парке Джошуа-Три власти приостановили работу всех кемпингов после того, как отходы человеческой жизнедеятельности начали переполнять туалетные ямы.

В заявлении по поводу Джошуа-Три Служба национальных парков сообщила, что «все кемпинги в парке будут закрыты с полудня в среду 2 января 2019 года. Парк вынужден предпринять такую меру из соображений здоровья и безопасности, поскольку хранилища туалетов заполнены. В дополнение к человеческим отходам в общественных зонах проблемой становятся съезды с дороги и другие нарушения, наносящие ущерб заповеднику». Там также выразили надежду, что парк можно будет снова открыть в четверг, когда демократы получат контроль над палатой представителей.

За последние 10 дней тысячи людей были временно отстранены от работы в правительстве, напоминает издание. В понедельник Американская федерация государственных служащих AFGE объявила, что подаёт в суд на федеральное правительство. Она утверждает, что правительство нарушает закон, требуя, чтобы сотрудники таких важных служб, как пограничный патруль, исправительные учреждения и ЦРУ, работали без оплаты.

«Наши члены ставят под угрозу свою жизнь, чтобы обеспечить безопасность нашей стране, — заявил национальный председатель AFGE Дж. Дэвид Кокс-старший. — Требовать от них работать без оплаты — не что иное как бесчеловечность».

По его словам, позиции, которые считаются необходимыми во время приостановки работы правительства, относятся к числу наиболее опасных и находятся на передовой в сфере обеспечения общественной безопасности, в том числе в правоохранительных органах. Значительное число тех, кто вынужден работать без оплаты труда, — военные ветераны. «Герои нашей страны, члены AFGE и их семьи заслуживают знать, когда придёт их следующая зарплата, и что им заплатят за их работу. Мы стремимся заставить правительство и администрацию объединить всех федеральных служащих», — цитирует Newsweek слова Кокса.