OÖN выделил Розу Хутор среди самых выгодных горнолыжных курортов Европы

Горные лыжи — удовольствие не из дешёвых, однако австрийский портал Oberösterreichische Nachrichten вместе с немецким туристическим сайтом выяснили, что в Европе найдётся немало неожиданных, но выгодных альтернатив Альпам. Сравнив цены на катание и отели, а также сервис и протяжённость склонов, издание поместило российский Роза Хутор на первую строчку рейтинга.

Отпуск на лыжном курорте всё чаще становится вопросом финансов, пишет австрийский новостной портал Oberösterreichische Nachrichten. Куда выгоднее отправиться покататься на лыжах — в Македонию, на Украину или в Косово?

Для жителей Австрии это непривычный подход, но те из местных любителей зимних видов спорта, кто открыт для новых впечатлений, могут найти альтернативы здешним альпийским курортам — причём выгодные, подчёркивает издание.

К такому результату автор статьи пришёл, проанализировав данные немецкого интернет-портала бронирований, сравнившего 115 различных мест отдыха для любителей лыжного спорта и выяснившего, где они смогут получить максимум за свои деньги.

Для составления рейтинга рассматривались по пять (если столько имеется в наличии) крупнейших лыжных зон в 30 европейских странах, за исключением Белоруссии, Дании, Албании и Нидерландов. При этом учитывались такие факторы, как цена за день катания на лыжах, включая так называемый «лыжный паспорт», снаряжение и стоимость гостиницы на одного человека, длина дистанции, соотношение цены лыжного паспорта и длины спуска, количество лёгких, средних и трудных трасс, количество подъёмников. Также во внимание принимался «фактор Instagram» — количество сообщений в соцсети с хештегом конкретного лыжного курорта в ноябре 2018 года.

Как выяснилось, в 64 из 115 лыжных зон один день отпуска вместе со снаряжением и гостиницей обойдётся меньше, чем в €100. В среднем цена за день на склоне составляет примерно €91 — €34 за гостиницу, €35 за лыжный паспорт и €22 за прокат снаряжения.

Самый дешёвый лыжный отдых — всего за €43 в сутки — можно найти в Косово. Однако длина склона там не слишком велика, а добираться до них далеко. Выгодно насладиться лыжным отдыхом можно в Черногории, Македонии, на Украине и в России. Цены за день там составляют в районе €44-50. Для сравнения, цены на пяти крупнейших горнолыжных курортах Австрии доходят до €119-160 евро — правда, и длина склонов в некоторых случаях в 30 раз больше.

Как сообщает издание, самым дешёвым местом для катания на лыжах оказался российский Кольский полуостров. Там можно потратить на отдых всего €32 за день, а лыжный паспорт стоит лишь €5. На Маттерхорне в Альпах лыжный паспорт на один день обойдётся в €80. Впрочем, и общая протяжённость спусков там превышает 300 км, в то время как на Кольском полуострове она ограничивается 30 км.

Последние три года цены на дневной лыжный паспорт в Европе постоянно росли, отмечает автор. Если в прошлом сезоне средняя цена за день составляла €33,33, то в нынешнем она выросла до €35,02. В Испании, Австрии, Франции, Италии и Швейцарии цены за день составляют в среднем от €46,90 до €62,70, зато там отдыхающие могут насладиться самыми длинными трассами. На единственном лыжном курорте Испании гостей ждут 125 км спусков, в Италии и Австрии — в два раза больше, в Швейцарии — в среднем по 356 км в разных областях.

Как отмечается в статье, немецкий туристический портал сопоставил все факторы и предложил свой рейтинг лыжных курортов. Первое место в нём занял российский Роза Хутор с его 77 км спусков всех уровней сложности и ценой €58 в день, включая лыжный паспорт, снаряжение и размещение в отеле. На второй и третьей строчке разместились украинские горнолыжные курорты Драгобрат и Буковель, четвёртая позиция досталась итальянским и швейцарским склонам Маттерхорна. Пятое и шестое место заняли французский регион Три долины и франко-швейцарский регион Порт дю Солей. На седьмой позиции разместился итальянский горнолыжный курорт Фольгарида-Мариллева, на восьмой — финский Рука, на девятой — Попова Шапка в Македонии, и на десятой — Грандвалира в Андорре.