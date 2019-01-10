Guardian: Трамп назвал встречу с демократами по шатдауну «пустой тратой времени»

Президент США Дональд Трамп назвал «пустой тратой времени» прерванную им встречу с руководством Демократической партии по шатдауну, сообщает The Guardian.

Глава Белого дома общался с демократами в связи с частичным прекращением работы некоторых бюджетных учреждений, которое длится уже 19 дней, и пока непонятно, когда оно прекратится. Трамп объявил шатдаун после того, как демократы отказались поддержать выделение бюджетных средств на постройку стены на границе с Мексикой, напоминает издание.

Новый негативный виток в переговорах по проблемам финансирования почти 800 тыс. федеральных служащих произошёл на следующий день после того, как президент использовал своё первое телеобращение из Овального кабинета для очередного озвучивания требований о постройке стены вдоль американо-мексиканской границы.

«Только что ушёл со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени, — написал Трамп в Twitter о своём общении с лидером демократов в сенате Чаком Шумером и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. — Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро всё открою, поддержите ли вы безопасность на границе, которая включает стену или стальное ограждение? Нэнси заявила «нет». Я сказал: «Пока-пока, ничто другое не сработает!».

Шумер представил свою версию событий, заявив журналистам у Белого дома, что «президент просто встал и ушёл».

«Он спросил спикера Пелоси: «Вы согласитесь на мою стену?». Она сказала «нет». Он просто встал, сказал, что нам нечего обсуждать, и ушёл. Мы снова наблюдали очередной приступ гнева, поскольку он не смог добиться своего», — добавил Шумер.

Встреча Трампа с лидерами демократов состоялась после того, как американский лидер провёл на Капитолийском холме «ланч за закрытыми дверями» с республиканцами, призвав последних «держаться вместе».

Ряд республиканцев, как отмечает издание, выразили обеспокоенность по поводу длительности текущего шатдауна, причём как минимум три представителя Республиканской партии заявили, что поддержат возобновление работы госучреждений, даже если на постройку стены не будет выделено финансирование.

Между тем глава Белого дома после встречи с однопартийцами продемонстрировал, что не намерен отступать и пригрозил объявить в стране чрезвычайное положение, если прорыва так и не удастся достичь.

В своём недавнем телеобращении из Овального кабинета, которое, как пишет The Guardian, изобиловало ложными утверждениями и вводящей в заблуждение статистикой, Трамп настоял на том, что строительство стены необходимо для прекращения потока мигрантов.