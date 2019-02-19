WiWo: Еврокомиссия пригрозила США ответными пошлинами

Если США введут пошлины на импорт европейских автомобилей, то ЕС ответит своими контрмерами, пишет Wirtschaftswoche, ссылаясь на заявление Еврокомиссии. В Брюсселе уже составлен список американских товаров, которые могут быть им подвергнуты. Издание отмечает, что вероятное введение американских пошлин сильнее всего отразится на автопроизводителях из Германии, для которых США являются одним из ключевых рынков.

Возможное введение американских пошлин на ввоз европейских автомобилей не останется без реакции ЕС, сообщает Wirtschaftswoche: в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии анонсировал, что в таком случае будут оперативно применены контрмеры.

Издание напоминает, что в воскресенье министерство торговли США предоставило Дональду Трампу свой доклад на тему того, является ли импорт автомобилей угрозой

национальной безопасности США. Ангела Меркель отметила, что, судя по всему, доклад приходил к утвердительному заключению: канцлер раскритиковала этот шаг, заявив, что он «вызывает ужас». Впрочем, отмечает Wirtschaftswoche, само министерство и администрация Трампа пока не сообщали деталей о содержимом доклада.

«Трамп дал мне слово, что сейчас не будут вводиться пошлины на автомобили. Я считаю это обещание надёжным. Если он нарушит слово, тогда и мы не будем считать себя связанными обязательствами по закупкам большего количества американской сои и СПГ», — цитирует издание председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Wirtschaftswoche подчёркивает, что пошлины на ввоз автомобилей сильнее всего ударят по Германии. США являются важнейшим рынком для немецких автомобильных компаний: за прошедший год они поставили в Америку одних только легковых автомобилей на сумму €18,6 млрд. Если Трамп введёт пошлины, эта цифра может сократиться вдвое. Поэтому правительство ФРГ прикладывает усилия для того, чтобы решить проблему путём переговоров: при этом содержание доклада минторга США ему по-прежнему неизвестно.

Если доклад в самом деле классифицирует импорт автомобилей в качестве угрозы национальной безопасности США, тогда у Дональда Трампа будет 90 дней, чтобы принять решение о вводе дополнительных пошлин. Издание отмечает, что оценка министерства не обязывает президента вводить их, но Трамп уже зарекомендовал себя как «человек пошлин» в торговых спорах с другими странами.

На данный момент в США обсуждались пошлины в размере 25%, информирует Wirtschaftswoche: с их помощью Трамп хочет сократить торговый дефицит и создать рабочие места. Однако не все американцы согласны с такими мерами: эксперты предупреждают, что высокие пошлины могут затормозить потребление и, в конечном счёте, нанести ущерб рынку труда. Кроме того, представители американского автопрома заявили, что дополнительные пошлины станут нагрузкой для американских фирм и потребителей.

Еврокомиссия уже подготовила список американских товаров, которые могут быть обложены ответными пошлинами: в него, помимо прочего, входят электромобили — то есть, возможно, затронута будет знаменитая компания по выпуску электрокаров Tesla. Масштаб ответных мер будет высчитываться исходя из ущерба, нанесённого американскими пошлинами и в соответствии с нормами ВТО.

Впрочем, эксперт Фердинанд Дуденхофер считает, что значение американских пошлин преувеличено. По его словам, сейчас важнейшим рынком для Германии является Китай. А «США — это вчерашний день».