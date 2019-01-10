Немецкий экономист о торговом конфликте ЕС и США: это всего лишь перемирие

Китай и США, скорее всего, придут к соглашению в торговой войне, однако после этого Трамп возьмётся за Европу и снова достанет «дубину таможенных пошлин» на автомобили, считает директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер. В интервью телеканалу Welt он подчеркнул, что сейчас ЕС и США достигли всего лишь перемирия в торговом конфликте, и, хотя надежда решить дело переговорами есть, европейцы чувствуют себя неуютно.

Господин Хютер, в торговом конфликте между Китаем и США снова ведутся переговоры. Насколько вы верите в то, что эти переговоры приведут к мирному разрешению торговой войны?

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР, директор Института немецкой экономики: Я всё больше в этом уверяюсь, во-первых, потому что переговоры ведутся, во-вторых, потому что переговоры будут продолжаться, и китайская сторона уже пошла на уступки в том, что касается импорта зерновой пищевой продукции, соевых бобов, отказа от дополнительных пошлин на импорт американской автомобильной продукции. Таким образом, Трампу есть что предъявить, а исключительно конфликт — тоже не то, что можно показать своим избирателям, им хочется показать и результаты. Поэтому, я думаю, шансы велики.

Возьмётся ли Трамп снова за европейцев после сделки с Китаем и достанет ли, например, дубину автомобильных пошлин?

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР: Я полагаю, так и будет, потому что Европа сейчас находится тоже всего лишь в состоянии своего рода перемирия с США после того, как Юнкер побывал там в июле. В действительности пока ничего не произошло. Комиссия ведёт переговоры, но пока не видно, чтобы чего-то удалось достичь. И я полагаю, судя по тому, чего он хочет достичь с Мексикой и Канадой — во-первых, с Китаем — во-вторых, а теперь, в-третьих, с ЕС — надежда на урегулирование через переговоры у нас, может, и есть, но ситуация неуютная.

Вы представили новое исследование Института экономики, касающееся последствий этих торговых конфликтов. Что грозит немецкой экономике в худшем случае?

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР: Худший случай — это когда все что-то предпринимают, все повышают пошлины — США, Китай, ЕС — и в худшем случае мы рассчитываем на 25%. Тогда на пятилетний период это может означать, что ВВП Германии будет ниже 3,8% или что прирост окажется даже ниже. Если прибыль не поступает, он может даже уйти в минус. Это уже значительный эффект. Мы знаем, что немецкая экономика зависима от мировых рынков, и если нападки настолько мощные, это, конечно, становится ощутимо.

Есть ещё и хаос вокруг брексита. Сегодня начинаются обсуждения в британском парламенте. На какой исход вы рассчитываете?

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР: Я не думаю, что Тереза Мэй получит большинство, потому что в обеих партиях есть существенная оппозиция. Причины были совершенно различными: одни против, потому что она для них слишком активно выступает за рыночный либерализм, другие — потому что она кажется им слишком склонной к социализму. Тут нет общей позиции — нет и политического руководства, которое каким-либо образом могло бы решительно вмешаться и позаботиться о здравом рассудке. Мы, вероятно, приближаемся к жёсткому брекситу.

И что будет означать такой брексит без соглашения для немецкой экономики?

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР: Мы рассчитали, что это будет означать, если пошлины будут взиматься по стандартам ВТО, Всемирной торговой организации. Это главным образом отразится на немецкой экономике. У нас самые интенсивные торговые отношения с Великобританией — поэтому снова пострадает автомобильная промышленность. В худшем случае одна она будет вынуждена оплатить таможенные пошлины в два миллиарда. Такого не произойдёт, но это показывает масштабы изменений, связанных с одним только увеличением пошлин.

Это был Михаэль Хютер. Большое спасибо за интервью.

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР: Пожалуйста.

Дата выхода в эфир 09 января 2019 года.