Welt: поражение в торговой войне с США превратит Китай в бумажного тигра

Си Цзиньпин должен в чём-то уступить Трампу, чтобы достичь соглашения и разрешить торговую войну между странами, однако ему нельзя допустить, чтобы это выглядело как поражение. Председатель КНР сейчас ощущает себя уязвимым и потому демонстрирует силу — потому что, если он не победит в противостоянии с США, Китай окажется лишь бумажным тигром, считает старший обозреватель немецкой газеты Die Welt.

Китай может гордиться своими достижениями, однако из-за торговой войны с Трампом положение председателя КНР стало уязвимым, пишет старший обозреватель немецкой газеты Die Welt Торстен Крауэль. По мнению журналиста, этот факт ставит под угрозу восхождение Поднебесной до статуса сверхдержавы — поэтому Си Цзиньпин ещё более активно занимается демонстрацией своей власти.

«Кто дразнит тигра, чувствующего себя уязвимым, тот это почувствует», — отмечает Крауэль. С его точки зрения, Си Цзиньпин сейчас ощущает себя очень уязвимым — а прочувствовать это на себе были вынуждены, как минимум, 13 граждан Канады, которых Китай содержит под стражей с католического Рождества. Также это прочувствовал на себе Тайвань, которому Си накануне Нового года пригрозил пресечением стремлений к независимости — при необходимости, силовыми методами. Также это сказалось и на протяжённой степной территории где-то в Китае, сгоревшей при испытании новой сверхмощной бомбы, перечисляет немецкий журналист.

Для чего нужна вся эта демонстрация силы? Ведь Китай мог бы предъявить и свои мирные достижения. Ему удалось посадить летательный аппарат на обратной стороне Луны. В конце декабря был открыт новый участок скоростной железной дороги, на этот раз ведущий к расположенному на побережье мегаполису Циндао и его новому крупному аэропорту. В то время как компания Apple в канун Нового года понесла большие убытки, китайские фирмы высоких технологий, такие, как производитель мобильных устройств Huawei, продолжили активно расширяться.

Тем не менее, Си Цзиньпин ощущает себя уязвимым, пишет Die Welt. Причиной тому торговая война с США, поясняет издание. Она наносит Си удар по самому чувствительному месту — по стремлению сделать Китай сверхдержавой. Если Си проиграет торговую войну с США, Китай останется исключительно «бумажным тигром», а Си «потеряет лицо», утверждает немецкая газета, подчёркивая, что для председателя КНР это опасно с политической точки зрения.

Торгово-политические ультиматумы в Китае не любят. Требование Трампа на равных правах открыть китайский внутренний рынок для зарубежных инвесторов и изменить неравные торговые условия вызывают воспоминания о насильственном открытии Китая для мирового рынка после 1840 года. В то время ведущие державы тоже требовали честного доступа на рынок и добивались этого военным путём, завоёвывая колонии, что в итоге привело к краху Китая, напоминает Die Welt.

Трамп грозит не войной, а Китай сегодня не так слаб, как был тогда. Однако его всё ещё можно шантажировать. Его растущее благосостояние в значительной мере основано на экспорте дешёвой и готовой продукции, подогреваемом низким курсом юаня.

Си Цзиньпин хочет сделать китайский сектор услуг и высоких технологий конкурентоспособным — и именно тут Трамп преграждает ему дорогу шпионажем и обвинениями в нарушении авторского права. Пока что самым резким шагом США против конкурента в сфере высоких технологий был арест финансового директора Huawei в Канаде по запросу Вашингтона. На это Си дал ответ, направленный не непосредственно против Америки: его возмездие было направлено против Канады, пишет немецкая газета.

Что касается Тайваня, Си не забыл, что Трамп в декабре 2016 года перед вступлением в должность созванивался с новоизбранным президентом Тайваня и намекал на возможную смену американской позиции, в соответствии с которой остров рассматривался как часть Китая. Как отмечает издание, Тайвань представляет собой пример парламентской китайской демократии и возможную модель для отделения.

Может ли Трамп в конечном итоге поощрить Тайвань к отделению от Китая, если торговые переговоры с Пекином пойдут прахом? И что произойдёт, если Ким Чен Ын действительно станет для США хорошим другом? Вьетнам уже тяготеет к американской стороне из страха перед Пекином. Малайзия приостановила крупные проекты с Китаем. Не поступит ли так же Северная Корея? Такими вопросами задаётся старший обозреватель немецкой газеты.

По версии издания, Си Цзиньпин сейчас не может показаться слабым. Он должен в чём-то уступить Трампу, иначе никакой сделки не будет. Однако это не должно выглядеть как поражение. Военно-морские силы Китая должны получить всё, что хотят. Затем военно-воздушные силы Поднебесной могут получить такие бомбардировщики-невидимки, как американские B-2. Несомненно, Си был бы рад видеть их уже на военном параде по случаю 70-летия КНР 1 октября, уверен немецкий журналист.

Когда Тайвань и США в 2020 году будут проводить президентские выборы, они будут уже лучше знать, что им может противопоставить Китай. Годом позже Си Цзиньпин будет отмечать 100-летие Коммунистической партии. Это будет в самом прямом смысле торжество столетия, подчёркивает Die Welt. Ни одна другая коммунистическая партия не достигла такого возраста и влияния.

Си хочет отметить этот юбилей как победитель — поэтому уязвимый сейчас тигр показывает зубы, заключает немецкая газета.