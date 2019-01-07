Guardian: Китай и США надеются достичь компромисса и положить конец торговой войне

Официальные лица США прибыли в Китай для возобновления переговоров по вопросам торговли, которые пройдут в понедельник и вторник, пишет The Guardian. Стороны пообщаются лицом к лицу впервые после того, как было объявлено 90-дневное перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Пекином. И Соединённые Штаты, и КНР, как отмечает издание, стремятся к компромиссу и надеются положить конец болезненному противостоянию между двумя крупнейшими экономиками мира.

Обе стороны на данный момент договорились приостановить процесс повышения тарифов на время обсуждения вопросов о передаче технологий, краже интеллектуальной собственности и кибербезопасности. Если не будет достигнуто никакого соглашения, американские пошлины на китайские товары стоимостью на сумму 200 млрд долларов вырастут с текущих 10% до 25%.

По словам Трампа, Китаю на фоне замедления экономики оказалось необходимым заключить эту сделку.

«Думаю, что Китай хочет решить этот вопрос. Их экономика чувствует себя не очень хорошо. Полагаю, что это даёт им мощный стимул для ведения переговоров», — заявил недавно американский лидер.

Аналитики полагают, что нынешний раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином — уже шестой по счёту — вряд ли принесёт какой-то крупный прорыв, однако он заложит фундамент для соглашения, которого обе стороны, по всей видимости, всё активнее хотят достичь.

«Ситуация сейчас такова, что обе стороны столкнулись с некоторыми экономическими проблемами. Китай — с экспортным давлением и вероятным экономическим спадом. США же столкнулись с падением на фондовом рынке. Таким образом обе стороны готовы к переговорам и ждут сделки», — приводит издание слова профессора по международным отношениям Ши Иньхуна из Китайского народного университета.

Эксперт также допустил, что Пекин и Вашингтон могут достичь сделки ещё до марта, если они будут вести переговоры и действовать быстро, сообщает The Guardian.