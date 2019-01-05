Die Presse: на Востоке у американской «матери всех бомб» стало на одну конкурентку больше

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18:30 Times: Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в новом проекте Netflix «Корона», передаёт The Sunday Times.

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17:08 Трамп порекомендовал американцам оставаться дома из-за непогоды Американский лидер Дональд Трамп порекомендовал жителям США оставаться дома и соблюдать меры предосторожности из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся в стране.

16:58 «Аталанта» разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура Серии А, Сапата оформил «покер» «Аталанта» в гостевом матче 20-го тура итальянской Серии А разгромила «Фрозиноне».

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13:57 СМИ: Легенда «Манчестер Юнайтед» возглавит клуб четвёртого дивизиона чемпионата Англии Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз станет главным тренером клуба «Олдем Атлетик», выступающего в английской футбольной Лиге 2 — четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных чемпионатов Англии.

13:48 В Госдуме обвинили США в злоупотреблении миролюбием России Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США всё чаще стали злоупотреблять миролюбием России, примером чего является отправка американского эсминца Donald Cook в Чёрное море.

13:39 Тарпищев назвал выступление Шараповой на Australian Open абсолютно нормальным Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал своё мнение о выступлении Марии Шараповой на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.

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