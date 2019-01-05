Die Presse Оригинал

Die Presse: на Востоке у американской «матери всех бомб» стало на одну конкурентку больше

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Китай испытал самую мощную в своём арсенале неядерную бомбу, сообщает Die Presse. И хотя пока неясно, где и когда точно прошли испытания, государственные СМИ КНР уже окрестили новое оружие Пекина китайской версией «матери всех бомб», отмечает австрийское издание.

Вооружённые силы Китайской народной республики провели испытания самой мощной в своём арсенале неядерной бомбы, сообщает Die Presse.

Тем самым Китай пытается сравняться в ещё одной военно-технической области с Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, отмечает австрийская газета.

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO опубликовала в интернете видео, в котором демонстрируются момент сброса бомбы, а также «гигантский огненный шар» и облако чёрного дыма после разрыва снаряда.

Где и когда прошли испытания бомбы, пока, однако, неизвестно. Тем не менее государственные СМИ Китая уже окрестили новое оружие Пекина китайской версией «матери всех бомб», пишет журналист Die Presse.

На армейском жаргоне «матерью всех бомб» называется самая мощная неядерная бомба в арсенале Соединённых Штатов. Её взрывная сила равна 11 тоннам в тротиловым эквиваленте. Впервые же её использовали в апреле 2017 года против террористов «Исламского государства»* в Афганистане, напоминает австрийское издание.

Как сообщается, китайская «мать всех бомб» должна достигать 5-6 метров в длину. Весит бомба хоть и меньше своего американского конкурента, ей, однако, якобы не составит особого труда «снести с лица земли» любые оборонительные сооружения, подчёркивает Die Presse.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Die Presse Австрия Европа
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