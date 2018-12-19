Fox News: Россия и Китай угрожают интересам США в Западном полушарии

Нет ни одного крупного региона, где бы США не сталкивались с противодействием со стороны Китая или России, констатирует военный аналитик Fox Business Джек Кин. Теперь «рука Москвы» дотянулась и до Западного полушария: Россия планирует создать военную базу в Карибском море, предупреждает американский телеканал.

Наша главная тема — вторжение России и Китая в Западное полушарие. Происходящее полностью игнорируют левые СМИ, конгресс и — по крайней мере, в публичных заявлениях — команда президента по национальной безопасности.



Россия предприняла дерзкий шаг, объявив о планах по созданию своей первой военной базы в Карибском море, у берегов Венесуэлы, всего в 1350 милях от архипелага Флорида-Кис. На этом объекте Россия планирует разместить бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, те же бомбардировщики, которые на прошлой неделе перелетели Карибское море в сопровождении авиации Венесуэлы.



В то время как Россия строит планы насчёт базы в этом полушарии, из-за договорённости о передаче крупнейшего израильского порта Хайфа под управление Китаю американский флот может лишиться порта, который обычно принимает американские военные корабли и служит местом проведения учений. Как пишет Jerusalem Post, чиновники министерства обороны США в приватных беседах выражают обеспокоенность тем, что, цитирую, «перед тем как дать согласие, полный состав Израильской министерской комиссии по вопросам безопасности не изучил должным образом вопросы стратегической инфраструктуры».



Не будем также упускать из виду объединённые усилия России и Китая в том, что касается нашей национальной безопасности. По новым сообщениям, эти две страны совместно проводят эксперименты по изменению атмосферы, с помощью которых можно превратить погоду в оружие, создавать природные бедствия, такие как ураганы и землетрясения. В этом и заключается цель. Частоты, генерируемые этим оружием, также влияли бы на работу человеческого мозга.



И, что, возможно, вызывает наибольшее беспокойство у Счётной палаты, на сегодня США не в состоянии защититься от российского и китайского гиперзвукового оружия. В докладе (Счётной палаты США. — ИноТВ) говорится, цитирую: «Китай и Россия разрабатывают гиперзвуковое оружие, потому что его скорость, высота и манёвренность позволяют справиться с большинством систем противоракетной обороны, и его можно использовать для расширения возможностей нанесения дальнего удара с применением обычных или ядерных вооружений». От этих слов стынет кровь: в арсенале США «противопоставить этому нечего».



С нами сегодня Джек Кин, генерал в отставке, главный аналитик Fox Business по стратегическим вопросам. Рад вас видеть, генерал! Довольно длинный список угроз, и это только в нашем полушарии! Что вы об этом думаете? Насколько вы обеспокоены полной неспособностью последних двух администраций ответить на вмешательство России и Китая, в частности в Центральной и Южной Америке?



ДЖЕК КИН, бывший заместитель начальника штаба армии США: Да, Лу, я год проработал в комиссии, изучающей стратегию национальной обороны. Несколько недель назад мы опубликовали доклад. Очевидно, что эта администрация была права, когда назвала Россию и Китай участниками конкурентной борьбы больших держав, в которой участвуют и США. Но реальность такова, что их военные возможности приблизились к нашим, а в некоторых областях — одну из них вы назвали, но есть и другие — они нас обошли.



Если посмотреть, что они делают в рамках своей геополитической стратегии… Доминировать в собственном регионе, расширять своё глобальное влияние, продвигая собственные национальные интересы… Они стремятся поставить другие страны в зависимость. Стремятся доминировать. Они явно вступают в конфликт с национальными интересами США в нашем собственном полушарии, в Тихом океане и в Европе, да и на Ближнем Востоке тоже. Нет ни одного крупного региона, в котором мы бы не конфликтовали с Россией и Китаем. Хотя бы с кем-то одним, в некоторых случаях — с обоими.



Дата выхода в эфир 17 декабря 2018 года.