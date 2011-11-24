Семья российского военного умирает на улицах колумбийской столицы

Семья российского майора уехала из России, спасаясь от преследований режима. Побывав в Чехии, Болгарии и Доминиканской Республике, Томкины приехали в Колумбию, где им удалось добиться статуса беженцев. Но ни обещанными субсидиями, ни жильем государство их так и не обеспечило.