RCN: российских спортсменов пригрозили отлучить от мировой атлетики — если не заплатят штраф

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отодвинула до 15 августа крайний срок по уплате штрафа, пойдя таким образом на уступки российской стороне, пишет RCN. Между тем, как отмечает издание, в случае неуплаты Россия рискует оказаться исключённой из этой организации.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пошла на уступки Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), отсрочив до 15 августа выплату штрафа за нарушение антидопинговых норм, пишет RCN. Этот шаг позволит Москве избежать процедуры исключения из организации, которая в случае неуплаты будет немедленно запущена.
Изначально ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф в размере $5 млн и ещё $1,31 млн за расходы на рассмотрение дела. Однако российская сторона так этого и не сделала.
Ранее рабочая группа по оценке прогресса России в антидопинговой борьбе в сфере лёгкой атлетики выступила в четверг с рекомендацией лишить ВФЛА членства в World Athletics, а также «как можно скорее» созвать внеочередной конгресс, на котором официально озвучить свою позицию.
Между тем после объявления новой отсрочки рабочая группа временно отказалась от этого шага, но намерена немедленно активировать свою рекомендацию в том случае, если Москва не оплатит штраф к новому крайнему сроку.
Министр спорта России Олег Матыцин направил Международной ассоциации легкоатлетических федераций письмо, в котором пообещал выплатить $6,31 млн до 15 августа.
Однако, как отмечает издание, до уплаты указанной суммы был приостановлен процесс, позволяющий российским спортсменам для участия в международных соревнованиях получать статус «нейтральных».
Издание RCN напоминает, что в ноябре 2019 года World Athletics прекратила процесс восстановления членства ВФЛА в организации после того, как прыгун в высоту Данила Лысенко, который в качестве нейтрального спортсмена стал серебряным призёром чемпионата мира в Лондоне в 2017 году и чемпионом мира в закрытых помещениях 2018 года, при поддержке своей федерации представил поддельные документы, чтобы таким образом оправдать нарушение своих антидопинговых обязательств и избежать дисквалификации.
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