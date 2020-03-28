Les Echos: четверых российских экс-легкоатлетов обвинили в допинге

03:00 СМИ: Шведский хоккеист обвиняется в изнасиловании Один из хоккеистов высшего дивизиона чемпионата Швеции обвиняется в изнасиловании,

03:00 Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.

03:00 В Москве побит пятый температурный рекорд за март В Москве побит пятый дневной температурный рекорд за март, сообщили в метеобюро столицы.

03:00 Число заболевших COVID-19 в Бельгии превысило 9 тысяч Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бельгии достигло 9134.

03:00 Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

03:00 США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом Посольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.

03:00 Marca: десять футболистов и 15 работников «Валенсии» заразились коронавирусом У десяти футболистов первой команды и 15 работников «Валенсии» диагностирован коронавирус.

03:00 Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

03:00 ВОЗ оценила готовность системы здравоохранения России к борьбе с COVID-19 Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила готовность российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной показал отрицательный результат Екатерина Халиуллина, мать и тренер биатлонистки Анастасии Халиуллиной, заявила, что у неё и её дочери не обнаружено следов коронавируса.

03:00 Минобороны назвало сроки сдачи первого из 16 инфекционных центров Министерство обороны России сообщило, что первый из 16 многофункциональных медицинских центров будет построен к 20 апреля 2020 года.

03:00 Число заражённых COVID-19 в Иране превысило 35 тысяч Представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил, что число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране достигло 35 408.

03:00 Овечкин примет участие в юмористическом шоу Суббэна Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн будет ведущим юмористической викторины, которая соберёт знаменитостей и игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В их число войдёт российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

03:00 На Украине назвали число скончавшихся пациентов с коронавирусом Министерство здравоохранения Украины сообщило, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составило 311, восемь пациентов скончались.

03:00 Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса Основанием для получения кредитных каникул может быть нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения зарплаты, а также потеря работы из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, пояснил Сбербанк.

03:00 Суарес окажет помощь жителям Уругвая во время пандемии коронавируса Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес решил помочь соотечественникам во время эпидемии коронавируса.

03:00 Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России В 26 регионах России за сутки выявили 228 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

03:00 Футболист «Челси» Педро рассказал, как его фонд помогает бороться с коронавирусом Форвард лондонского «Челси» Педро Родригес рассказал о деятельности своего фонда в Испании.

03:00 Экс-чемпион мира по боксу де ла Хойя пожертвовал $250 тысяч больнице в Лос-Анджелесе Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя пожертвовал $250 тыс. на борьбу с коронавирусом в одной из больниц Лос-Анджелеса.

03:00 В Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом В Москве в течение суток выявлено 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 26 регионах. Общее число заболевших возросло до 1264.

03:00 Футболист ЦСКА Магнуссон рассказал о ситуации с коронавирусом в Исландии Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что в его родную Исландию пандемия коронавируса добралась раньше, чем в Россию.

03:00 Лукашенко прокомментировал ситуацию после закрытия границы с Россией Российские граждане продолжают ездить в Белоруссию по объездным дорогам, несмотря на закрытие границы между странами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

03:00 В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус Новую систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали в Новосибирске, она позволяет получить результат за 90 минут. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

03:00 СМИ: Роналду согласился на понижение зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду согласился на сокращение зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за коронавируса.

03:00 В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

03:00 В «Челси» заявили, что Хадсон-Одои полностью вылечился от коронавируса Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои, заразившийся коронавирусом, полностью излечился от инфекции.

03:00 Роспотребнадзор: коронавирус сохраняет жизнеспособность до трёх суток Коронавирусная инфекция COVID-19 при невысокой температуре и достаточной влажности может сохранять жизнеспособность до трёх суток, заявили в Роспотребнадзоре.

03:00 Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.

03:00 В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус В Челябинской области зафиксировано десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.

03:00 Баскетболист НБА Энтони рассказал, как Джеймс спас ему жизнь Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони рассказал, как игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс спас ему жизнь.

03:00 В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар В Минусинском районе Красноярского края произошло загорание сухой растительности на площади 700 тыс. кв. м.

03:00 Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал игрока, близкого по таланту к Месси Наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике, ранее возглавлявший «Барселону», назвал Андреса Иньесту наиболее талантливым футболистом после Лионеля Месси.

03:00 Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.

03:00 В женской НБА зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Защитник «Лос-Анджелес Спаркс» Сидни Уиз сдала положительный тест на коронавирус.

03:00 Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам Межведомственные координационные штабы России и Сирии заявили, что Соединённые Штаты на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 планируют под видом гумпомощи передать грузы боевикам.

03:00 Ефимова призналась, что получает удовольствие от карантина Трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова рассказала о своём отношении к карантину, связанному с мировой пандемией коронавируса.

03:00 Кабмин одобрил проект транспортной стратегии России до 2035 года Правительство России одобрило в основном проект транспортной стратегии страны до 2035 года, предложенный Министерством транспорта. Об этом сообщается на сайте кабмина.

03:00 Игроки сборной России рассказали о методах профилактики коронавируса Игроки сборной России по футболу рассказали о наиболее важных моментах в профилактике коронавируса.

03:00 В Китае не выявили новых случаев передачи COVID-19 внутри страны В Китае за сутки не зафиксировали новых случаев передачи коронавирусной инфекции COVID-19 внутри страны. Об этом информирует People's Daily China со ссылкой на местные власти.

03:00 В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти.

03:00 Спортивный директор «Ювентуса»: коронавирус приблизит футбол к НБА Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о том, как экономический кризис и пандемия коронавируса повлияют на футбольные трансферы.

03:00 Футболист «Крыльев Советов» Зеффан сравнил РПЛ с Лигой 1 Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан назвал Российскую премьер-лигу непростым чемпионатом.

03:00 В Ухани восстановлено железнодорожное сообщение после карантина В китайском городе Ухань восстановлено железнодорожное сообщение спустя 65 дней карантина из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает газета «Жэньминь жибао».

03:00 Футболист «Руха» Виллиам выступил за приостановку чемпионата Белоруссии Бразильский защитник брестского «Руха» Виллиам высказал мнение, что чемпионат Белоруссии должен быть приостановлен из-за пандемии коронавируса.

03:00 Греция поздравила Северную Македонию с вступлением в НАТО Министерство иностранных дел Греции направило поздравления Северной Македонии в связи с вступлением государства в НАТО.

03:00 Кормье: верю, что Уайт проведёт UFC 249 Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэниел Кормье выразил мнение, что президенту организации Дане Уайту удастся организовать бой российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. несмотря на пандемию коронавируса.

03:00 В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 166,7 тысячи человек. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.