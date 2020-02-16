Le Monde: золото «смутьяна» Логинова подпортила горечь допингового скандала

Россиянин Александр Логинов взял первое место в спринте чемпионата мира по биатлону. При этом в этот же день Международная федерация по биатлону объявила о санкциях против двух других российских биатлонистов, пишет Le Monde. Такой выбор момента раскритиковал даже соперник Логинова Мартен Фуркад.

Французы рассчитывали, что в спринте на 10 км чемпионата мира по биатлону пьедестал между собой поделят соотечественники Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад, пишет Le Monde. Но их обоих обогнал «смутьян» Александр Логинов.

Два француза на пьедестал всё же попали: Майе, который показал лучшую скорость, получил второе место из-за попадания в 9 целей из 10, а Фуркад пришёл с бронзой. Но Логинов, который стрелял без промаха, всё же оказался быстрее.

Однако его победа была с привкусом горечи, отмечает автор статьи. С 2014 по 2016 год он был отстранён от соревнований из-за обвинения в употреблении допинга. И как раз в субботу стало известно, что два других россиянина Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были лишены своих прошлых медалей. Из-за этого атмосфера на этой гонке была напряжённой.

Конфликт между Логиновым и Фуркадом вспыхнул ещё в 2017 году, тогда российские спортсмены отказались пожать французу руку, а он покинул пьедестал, когда россияне пришли получать медали. Сейчас же Фукрад раскритиковал Международную федерацию по биатлону за то, что она выбрала такое неудачное время для объявления о санкциях против российских спортсменов.

«Этим случаям уже от 6 до 10 лет. Невероятно, что они не смогли спланировать всё так, чтобы новость вышла не в ту неделю, когда проходят соревнования чемпионата мира, и чтобы она не испортила спортивные дебаты. Дело в том, что Логинов, прежде всего, выиграл сегодня гонку. Это лишь подливает масла в огонь. Я с грустью вынужден повторять одно и то же с тех пор, как начал заниматься биатлоном. У меня ощущение, что спорт не очень-то продвинулся в этом плане», — приводит издание слова Фуркада.

В свою очередь, сам Логинов заявил, что проходил тест на допинг только в этом сезоне 12 или 16 раз. Но он пообещал постараться купить квартиру побольше, чтобы те, кто в нём сомневаются, могли бы провести с ним несколько дней и увидеть, как он готовится к соревнованиям, пишет Le Monde.